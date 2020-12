Qualification pour le Championnat d’Europe féminin: l’Autriche a battu la Serbie 1-0

L’équipe nationale de football féminine d’Autriche a la chance de se qualifier directement pour l’EM 2022 en Angleterre. La sélection de l’ÖFB est arrivée mardi lors du dernier match du Groupe G contre la Serbie à Altach grâce à un but de Nicole Billa (79e) pour une heureuse victoire 1-0 à domicile. Dans le cas du soutien d’autres équipes, elle pourrait encore faire le saut dans les trois premières équipes classées deuxièmes de tous les poules, qui, en plus des vainqueurs de groupe, sont également en phase finale.

L’équipe d’Irene Fuhrmann a eu beaucoup de chance à la Cashpoint Arena, surtout en première mi-temps, et a utilisé l’une des rares options lorsqu’il y avait une pression accrue à l’arrivée. Le 100e match international de Carina Wenninger, appelée capitaine, s’est terminé par un succès flatteur. Le chef de la défense n’est que le troisième joueur de l’ÖFB aux côtés de Nina Burger (109) et Sarah Puntigam (105) dans le 100 club de l’équipe nationale.

Pour l’Autriche, c’était la sixième victoire du huitième match, seulement contre la France (0-0 et 0-3) il fallait abandonner des points. Dans le classement du meilleur finaliste, vous étiez initialement à la deuxième place. Cependant, il y avait encore la possibilité que les équipes des groupes B, E et H puissent se retirer le soir ou lors de matchs supplémentaires qui n’avaient pas encore été programmés. Si cela ne suffit pas, il y a la possibilité d’obtenir un ticket EM lors des barrages au printemps 2021.

Les Autrichiens ne sont pas bien entrés dans le match et ont eu de gros problèmes sur le côté gauche de la défense encore et encore en première mi-temps. La légionnaire espagnole Allegra Poljak a causé de gros problèmes à Sarah Puntigam et Cie. L’offensive de Tenerife a échoué à la quatrième minute après une belle action sur la perche, et la gardienne Manuela Zinsberger a dû montrer toutes ses compétences à deux reprises (35e, 38e). Le Bas-Autrichien a également su exceller sur un tir lointain de Blagojevic (24e).

On a peu vu la sélection de l’ÖFB à l’offensive. Bien qu’elle ait attaqué tôt, elle n’a remporté que quelques balles, également parce que le ballon s’est bien passé avec les Serbes techniquement avertis. A la seule chance de tête de la première mi-temps, Laura Wienroither a raté la gardienne serbe Milica Kostic (15e), une conclusion de Barbara Dunst clairement ratée le but (23e).

Fuhrmann a répondu par un double échange pendant la pause et a tenté de donner de nouvelles impulsions en affrontant Laura Feiersinger et Katharina Naschenweng. Mais ils sont restés longtemps à l’écart. Les Serbes étaient plus près d’un but pour le moment, Wenninger a juste réussi à dégager un centre de Poljak (63.).

Ce n’est qu’à l’arrivée que la pression des locaux a augmenté. En récompense, le seul succès du jeu a suivi. Zadrazil s’est battue pour le ballon dans le pressing et a servi Billa, qui, comme en Bundesliga allemande, a régulièrement démontré ses qualités de buteur. Ils ont donc gagné contre la Serbie tout aussi serré que le match aller du 8 octobre 2019 à Nis. À l’époque aussi, Billa était le buteur gagnant.