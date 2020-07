Qualcomm Quick Charge 5 annoncé: à quoi s’attendre d’une charge de 100 W +

Dans la foulée de la charge flash de 125 W d’Oppo, Qualcomm a levé le couvercle sur Quick Charge 5. La dernière solution de charge de Qualcomm offre une prise en charge de 100 W de puissance et plus, ainsi qu’une rétrocompatibilité avec les anciennes versions de Quick Charge et USB Power Delivery, y compris le Variante PPS. Outre la livraison d’alimentation USB, Quick Charge de Qualcomm est la seule autre norme de charge largement prise en charge, ce qui signifie que nous verrons probablement Quick Charge 5 dans un certain nombre de futurs smartphones de plusieurs fabricants.

En termes de vitesse, Qualcomm se vante que Quick Charge 5 peut alimenter jusqu’à 4500 mAh de batterie à 50% en seulement 5 minutes et atteindra sa pleine capacité en moins de 15 minutes. C’est un peu plus rapide que la solution 125W d’Oppo, mais nous ne parlons que de quelques minutes ici. Qualcomm vante également que la version 5 est jusqu’à 10 ° C (50 ° F) plus froide, 70% plus efficace et jusqu’à 4 fois plus rapide que son prédécesseur.

Cependant, les vitesses exactes proposées dépendent de la mise en œuvre à l’intérieur d’un appareil donné. Quick Charge 5 prend en charge une variété de tensions et de courants d’entrée. Celles-ci vont de 3,3 V à 20 V, avec 3 A, 5 A et plus de 5 A de courant pris en charge avec les bons câbles USB. Tout cela est compatible avec USB Power Delivery, que Qualcomm utilise pour la communication d’appareil à appareil et les prises de contact puissantes.

Quick Charge 5 peut atteindre plus de 100 W, mais la puissance exacte dépend de l’appareil et du câble.

En parlant de compatibilité, les accessoires Quick Charge 5 fonctionnent bien avec les appareils équipés de l’une des versions précédentes. J’espère donc que l’adoption des accessoires tiers sera assez rapide. Tout comme Quick Charge 4 et 4 Plus, la version 5 fonctionne également avec l’iPhone 7 ou plus récent et d’autres smartphones USB Power Delivery. De même, les smartphones Quick Charge 5 fonctionnent avec tous les accessoires Quick Charge de la génération précédente, mais les vitesses sont limitées à leurs anciennes capacités. Vous n’aurez donc pas besoin de vous épuiser pour acheter de nouveaux accessoires électriques à moins que vous ne souhaitiez les vitesses les plus rapides.

Bien que la nouvelle norme puisse pousser la puissance au-dessus de 100 W, de nombreux appareils finiront probablement dans la plage de 45 W. En effet, la charge 20 V nécessite une nouvelle conception de batterie à double pile (pour Charge rapide). Ce n’est qu’une des nouvelles fonctionnalités ajoutées à Quick Charge 5. Qualcomm inclut désormais la technologie à double charge pour augmenter le courant de charge tout en répartissant la dissipation thermique pour rester dans les profils thermiques existants. Ceci est pris en charge via deux nouveaux CI de gestion de l’alimentation SMB1396 et SMB1398.

Quick Charge 5 arbore également une nouvelle fonction d’identification intelligente. Qualcomm ne veut pas se fier uniquement aux adaptateurs pour communiquer les modes de charge pris en charge, car ils mentent parfois. L’identification intelligente met en œuvre plusieurs niveaux de tension, de courant et de protection thermique pour trouver un niveau de charge pris en charge en toute sécurité.

Les nouvelles fonctionnalités incluent des batteries à double pile, deux canaux de charge et une identification intelligente de l’adaptateur.

Bien qu’une charge plus rapide sonne bien, nous ne savons toujours pas comment une puissance de 100 W ou plus aura un impact sur la longévité de la batterie. Tout comme Oppo, Qualcomm déclare que les appareils Quick Charge conserveront 80% ou plus de leur capacité de batterie après 800 cycles de charge. Lorsqu’elle a été pressée sur le problème, la société a déclaré que sa solution avait un impact presque incommensurable – «peut-être seulement 1%» – sur la capacité de la batterie au fil du temps. La raison en est que ces batteries sont construites spécifiquement avec des taux de charge plus élevés à l’esprit et sont plus robustes. Quick Charge 5 permet également aux fabricants d’appareils et de batteries de brancher leurs propres algorithmes de gestion de l’alimentation pour aider à prolonger la durée de vie de la batterie. Cela semble raisonnable, mais le temps nous dira s’il y a des compromis majeurs.

Dans l’ensemble, Quick Charge 5 est une mise à niveau prometteuse pour ceux qui réclament des temps de charge toujours plus rapides. Le fait qu’il ne s’agisse pas d’une norme fermée, reste compatible avec les versions antérieures et fonctionne avec USB Power Delivery permet d’éviter une fragmentation supplémentaire de l’écosystème de charge USB-C. Les appareils prenant en charge la nouvelle norme apparaîtront plus tard dans l’année, Xiaomi étant indiqué par Qualcomm comme l’un des premiers à bord.

