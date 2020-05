Puy du Fou : réouverture avec toutes les mesures sanitaires nécessaires

À partir du 11 juin 2020, vous pouvez faire partie des 2 millions de visiteurs que Le Puy du Fou accueille chaque année. Le parc à thème de Vendée vient d’annoncer sa réouverture après plusieurs semaines d’attente.

Si vous aimez visiter le parc à thème historique en Vendée, vous pouvez vous réjouir. Il sera bientôt accessible au grand public. En effet, les responsables ont pris note de la décision du président de la République qui autorise les parcs à thème en zone verte et les sites touristiques à rouvrir leurs portes le 2 juin.

Pour Puy du Fou, la réouverture est prévue pour le 11 juin 2020. Le parc accueillera son public dans le respect des mesures sanitaires imposées par le régime obligatoire.

Une bonne nouvelle pour le public

En raison de l’épidémie coronavirus, la date de réouverture du parc à thème vendéen a été reportée à deux reprises. Les responsables pensaient rouvrir les portes le 17, puis le 25 avril dernier. Finalement, Puy du Fou ne sera accessible au public que le 11 juin 2020. Vous pouvez donc profiter des spectacles exceptionnels dans le respect de toutes les mesures sanitaires mises en place.

Nicolas Villiers, président du Puy du Fou, tient à rassurer le public « que c’est bien le secrétaire d’État au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, lui-même informé par le président de la République » qui a communiqué la bonne nouvelle au responsable. Il approuve la solution proposée par le régime en place et déclare qu’il s’agit d’une « décision qui rétablit l’équité entre les restaurants et les sites de loisirs ».

Au début, l’autorisation de réouverture du 2 juin 2020 concernait uniquement les restaurants. Désormais, elle s’étend sur les sites touristiques et les parcs à thème en zone verte. Cette décision a été prise en Conseil de défense et de sécurité nationale.

Notez qu’il n’y a pas que le public qui va se réjouir de la réouverture du parc à thème de Vendée. Nicolas de Villiers a effectivement précisé que cette décision va permettre de relancer toutes les activités qui ont un rapport avec Puy du Fou. En effet, ce dernier créé du travail à 2500 individus. 4500 autres personnes travaillent indirectement pour le parc.

Réouverture de Puy de Fou, tout un programme

À titre de rappel, le parc à thème de Vendée est connu pour ses fresques historiques. Ses spectacles vous permettent de redécouvrir l’histoire d’un point de vue bien différent et dans un espace de 150 hectares.

Notez qu’à partir du 11 juin, presque toutes les activités du parc, soit 98 %, seront relancées. Vous pouvez donc assister à une soixantaine de spectacles tous les jours. Rappelez-vous, le parc possède 6 hôtels qui seront également ouverts. Quant aux restaurants, 21 sur 23 assureront le service.

Le responsable de Puy de Fou a également déclaré qu’il y aura un petit changement de programme pour cette saison. Outre « Le Mystère De La Pérouse », « Le Ballet des Sapeurs », « Le Grand Carillon » et les autres spectacles habituels, vous pouvez assister à d’autres nouveautés. Le spectacle de nuit intitulé « Les Noces de feu » en fait partie. Le parc est également doté d’un nouvel hôtel « Le Grand Siècle ».

Il convient de rappeler que le grand parc a accueilli plus de 2,3 millions de visiteurs en 2019. La direction a planifié la fin de la saison 2020 pour le 1er novembre.

Une réouverture dans le respect des mesures sanitaires en place

La direction du Puy du Fou a mis en place des mesures sanitaires qui ont reçu l’approbation de l’État. Elles visent principalement à protéger toutes les personnes présentes sur le site et à éviter la propagation du virus.

Ces mesures consistent à réduire au maximum les contacts entre les visiteurs. Dans ce sens, ces derniers peuvent garer leur véhicule dans les grands parkings du parc. Plus de 350 agents se chargeront de la circulation. Le parc sera également couvert par des vidéos de surveillance. La direction envisage d’effectuer une désinfection régulière des installations et des lieux fréquentés par les visiteurs. Cela inclut les restaurants, les navettes, etc. En plus, des gels hydroalcooliques seront répartis dans 250 endroits.

Il n’est plus nécessaire de rappeler qu’à chaque spectacle, la distance physique sera respectée. À part cela, les équipes sont dotées de matériel anti coronavirus. Elles sont aussi formées pour œuvrer dans le respect des mesures sanitaires.