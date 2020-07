Punitions scolaires bizarres – 20 punitions qui vous choqueront

La plupart d’entre nous ont de bons souvenirs d’écoles et certains sont embarrassants. Il y a des moments où nous rions de nous-mêmes, nous rappelant les jours où nous étions punis à l’école. Vous souvenez-vous des punitions scolaires bizarres auxquelles vous avez dû faire face et que vous avez envie de rire aux éclats?

Cependant, tous n’ont pas de chance. Certaines punitions scolaires enfreignent carrément les lois de l’école. Non seulement cela, certaines sanctions sont préjudiciables à la santé des étudiants, et certaines sanctions étaient nécessaires!

Voici une liste de 20 punitions scolaires bizarres que la plupart des gens ne connaissent pas.

Forcer à écrire cent fois la même chose

Cette punition est l’une des plus simples de toutes, et nous supposons que la plupart des gens ont dû y faire face. L’enseignant vous demande d’écrire votre nom ou quelque chose dans la ligne «Je ne parlerai pas en classe» ou «Je ferai mes devoirs tous les jours».

Cette punition est universelle (si l’on peut dire). Certains élèves peuvent surmonter cette punition rapidement, mais peu d’élèves sont touchés négativement par ce type de punition.

Obliger à porter des uniformes scolaires

Les uniformes scolaires sont un excellent outil pour atteindre l’uniformité parmi les élèves. Les élèves peuvent appartenir à des milieux socio-économiques extrêmement variés ou être issus de régions, de religions différentes, etc. Cependant, l’uniforme scolaire garantit que ces aspects ne jouent pas un rôle clé lorsque les élèves sont à l’école.

Mais les choses peuvent devenir excessives lorsque les étudiants se voient refuser l’entrée car les uniformes des étudiants ne sont pas à la hauteur. Les critiques soutiennent également que les uniformes scolaires entravent la liberté d’expression et l’individualité des élèves.

Bannir votre meilleur ami

Certaines écoles britanniques interdisent aux élèves d’avoir leurs meilleurs amis ou «BFF». Les enseignants demandent aux élèves de se détacher de leurs meilleurs amis.

Certains psychologues, enseignants et parents affirment que les élèves grandissent bien et peuvent bien s’adapter s’ils ont de plus grands cercles d’amis. Un autre avantage supplémentaire est qu’aucun étudiant n’est laissé de côté.

Cependant, certaines études affirment que les étudiants qui ont de meilleurs amis ont une bonne santé mentale toute leur vie.

Poignées

S’il y a un continent extrêmement strict envers les enfants, c’est bien l’Asie. Que ce soit le Japon, la Chine ou l’Inde – tous ces pays sont réputés pour leur dureté envers les étudiants. L’une des punitions ordinaires en Asie consiste à obliger les élèves à faire des poignées pour de petites erreurs comme arriver en retard à l’école.

Les autres punitions comprennent les gifles (oui, cher monde occidental, les étudiants asiatiques se font gifler au moins une fois dans leur vie par leurs professeurs), les pompes, la course à pied ou le fait de garder les mains en l’air. Pour les Asiatiques, cela ne compense pas les punitions scolaires bizarres.

Non autorisé à montrer vos épaules

Aux États-Unis, la plupart des écoles ne permettent pas aux élèves de montrer leurs épaules. Ce type d’interdiction est venu parce que les épaules nues distraient soi-disant les autres étudiants.

Alors, quelle est la punition si un élève montre ses épaules? L’étudiant est rapidement renvoyé chez lui. Les parents essaient de supprimer une phrase aussi absurde.

Ne pas faire pipi

La plupart des professeurs pensent que les élèves bluffent lorsqu’ils demandent à aller aux toilettes. En raison de cette idée étrange, de nombreuses écoles ne permettent pas aux élèves d’aller aux toilettes et de leur demander de retenir leur pipi.

Cela montre non seulement la méfiance entre l’enseignant et ses élèves, mais affaiblit également les muscles de la vessie des élèves, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé.

Mangez votre déjeuner du sol

Beaucoup de temps est probablement le meilleur moment de l’école (après la récréation, cependant). Cependant, il n’en était pas de même pour un groupe d’élèves de cinquième année de l’école primaire d’été du New Jersey.

En 2009, les élèves ont renversé une cruche d’eau sur le sol pendant qu’ils remplissaient une glacière. Les étudiants ont été punis pour avoir mangé leur déjeuner par terre. Un morceau de papier séparait leur nourriture du sol sale.

S’agenouiller sur des pois surgelés

C’est l’une des punitions scolaires les plus étranges et les plus bizarres d’Asie. Les élèves s’agenouillent sur des pois, du riz ou du maïs surgelés pendant des heures avec les mains levées en guise de punition pour la désobéissance. Il est suivi dans les écoles et à la maison. Une fille chinoise a été expulsée de l’école pour avoir publié des photos du châtiment et l’avoir rendu viral.

Albert et Nancy Cusson ont pris cette forme de rétribution à un niveau différent. Ils ont obligé leur petit-fils à s’agenouiller neuf heures par jour. Ils l’ont continué pendant dix jours d’affilée.

Forcer deux étudiants à se tenir la main

Les enseignants du Westwood High School de l’Arizona ont donné deux options à deux élèves qui se sont battus à l’école. Les deux options étaient soit d’accepter la suspension, soit de se tenir la main pendant quinze minutes dans la cour. Les étudiants ont choisi ce dernier.

Ce qu’ils ne savaient pas, c’est qu’ils seraient filmés. D’autres étudiants leur ont fait des commentaires désagréables, qui ont continué même pendant le déjeuner (après la punition). Certaines personnes ont soutenu la sanction, tandis que d’autres n’aimaient pas l’idée de punir les étudiants de cette façon.

Utiliser un collier de chien sur les élèves

Laurie, professeur de sciences en Floride, a obligé ses élèves à porter un collier de chien en guise de punition. Le film «Up» l’a inspirée à faire un tel pas. C’était une méthode de rétribution populaire en Floride.

La punition est devenue virale lorsque d’autres étudiants ont pris des photos de ceux qui portaient le collier et les ont mises en ligne. Le conseil scolaire n’était pas satisfait d’une telle punition, mais l’enseignant a déclaré que ce n’était qu’une blague.

L’enseignante est sur le point de perdre son emploi et est maintenant en suspension sans solde. Depuis lors, l’utilisation du collier pour chien a diminué en Floride.

Utilisation du marqueur permanent sur le visage

Un enseignant de quatrième année, Summer Larsen, a donné deux options (comme punition) aux élèves qui n’ont pas atteint leur objectif de lecture accélérée.

Le premier n’était pas de récréation, et le second était de permettre à leurs camarades de classe de griffonner sur leur visage avec un marqueur permanent.

Six étudiants ont opté pour la deuxième option. Leurs parents ont été choqués et ils ont pris des mesures contre l’école pour avoir opté pour une punition scolaire aussi bizarre.

Couper les cheveux d’une fille

Le professeur de Lamaya Cammon a coupé les cheveux de Lamaya. Son erreur? Lamaya a continué à jouer avec des perles dans ses cheveux tressés. Le professeur l’a attirée pour qu’elle vienne au bureau sous prétexte de lui donner un bonbon.

Alors que Lamaya atteignait le bureau, elle coupa une partie de ses cheveux tressés. Le professeur a affirmé que les cheveux de Lamaya distrayaient les autres élèves.

Cammon se dirigea vers son bureau en pleurant. Plus tard, l’enseignant a dû s’excuser et payer une amende de 175 $. Cependant, elle a été autorisée à enseigner aux étudiants.

Se moquer d’un enfant autiste

L’enseignant et les camarades de classe d’Alex Barton, un enfant autiste, l’ont exclu de la classe. Il a été envoyé au bureau. Pendant son absence, elle a commencé une discussion sur ce qu’ils détestaient chez Alex. La conversation s’est poursuivie même quand Alex est revenu et le professeur l’a forcé à écouter.

Cela a atteint un point de basculement où l’enseignante d’Alex, Mme Portillo, a dit qu’elle le détestait. Elle savait même si les camarades de classe voulaient ou non Alex dans leur classe. Sur 16 étudiants, 14 le voulaient hors de cette période. Alex a de nouveau montré la porte. Chose choquante, le tribunal a permis à Mme Portillo de continuer à enseigner.

Faux bal pour une lesbienne

Constance McMillen a demandé au district scolaire du Mississippi de lui permettre de porter un smoking et d’amener sa petite amie au bal. L’école a informé McMillen que la danse avait été annulée. Lorsqu’elle a poursuivi l’école devant le tribunal, le tribunal a demandé à l’école de l’autoriser.

L’école, cette fois, a informé Constance que les parents de ses camarades de classe avaient organisé un bal de fin d’année et qu’elle serait invitée à ce bal. Elle a pris les paroles de l’école au sérieux, et quand elle est allée au bal avec sa petite amie, elle n’a vu que cinq autres étudiants qui avaient des capacités différentes. Elle a célébré son retour à la maison avec d’autres étudiants.

Plus tard, elle a de nouveau poursuivi l’école en justice et l’école a dû débourser 35 000 $. C’est sans aucun doute l’une des punitions scolaires les plus cruelles et les plus bizarres qu’un élève ait dû endurer.

Attacher un enfant dans un sac de sport

C’est sans aucun doute l’une des punitions scolaires les plus pathétiques et les plus bizarres. Un instituteur du Kentucky avait l’habitude de fourrer un élève de troisième année, Christopher Baker, dans un sac de voyage en guise de punition. L’école a affirmé que l’enfant était resté dans le sac polochon pendant « seulement 20 minutes ».

Il était ligoté dans le sac lorsque sa mère est arrivée. Il appelait sa mère et essayait de sortir du sac. Plus tard, les enseignants ont été licenciés après une indignation dans la communauté locale.

Nickers vers le bas

Une école de filles japonaises a obligé les élèves à mettre leurs sous-vêtements à genoux en guise de punition. Ils ont été punis de cette manière même pour une petite erreur en arrivant en retard à l’école. Une telle sanction est non seulement cruelle, mais aussi pervertie.

Amende et suspension

Un adolescent du Texas a été condamné à une amende et plus tard suspendu parce qu’il se protégeait de l’attaque d’un autre étudiant. Sa punition était une amende de 350 $, quatre mois de probation et près d’un jour de travaux d’intérêt général, même s’il n’était pas en faute.

Isolement de la classe pendant un an

Les salles d’étude sont quelque chose que toutes les écoles de ce monde suivent. Les salles d’étude sont incroyablement silencieuses pour que les étudiants puissent se concentrer.

Cependant, il existe des écoles qui dépassent le cadre des salles d’étude. Si un élève est surpris en train de parler à d’autres, il / elle peut être isolé de la classe pendant toute l’année!

Interdire certains sports

Le ballon chasseur est un sport populaire, en particulier chez les jeunes enfants. Le but du ballon chasseur n’est pas de se faire toucher par le ballon et, en même temps, d’essayer de frapper vos adversaires avec le ballon.

Les écoles publiques du New Hampshire ont interdit le ballon chasseur, déclarant que le jeu est un jeu à cible humaine. Ils ont noté que ce jeu pouvait conduire à l’intimidation et à la violence.

Forcer un sourire

Il est toujours bon de sourire. Des études ont prouvé que même si vous forcez un sourire, votre cerveau élève votre humeur. Le district scolaire du nord du Liban a pris ce fait très au sérieux. Ils croient que chaque élève doit sourire en marchant dans les couloirs.

Le district scolaire applique cette règle très strictement. Tout étudiant jugé mécontent ou contrarié est envoyé au bureau du directeur pour régler ses problèmes.

Si vous connaissez de telles punitions scolaires bizarres, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

