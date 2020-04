PUNISHER VS. BARRACUDA apporte une action MAX au néon noir à l’univers Marvel

Crédits: Marvel Comics



L’écrivain / artiste Declan Shalvey se concentre sur la première partie de cette équation depuis un petit moment maintenant, mais il se joint à l’écrivain Ed Brisson pour fournir de l’art pour Punisher Vs. Barracuda, une série limitée Marvel imminente qui introduit Barracuda de Punisher MAX dans l’univers Marvel grand public.

Bien qu’il travaille dur sur les plans pour certaines histoires qu’il va à la fois écrire et dessiner, Shalvey a sauté sur l’occasion de travailler avec Brisson sur une histoire Marvel axée sur le crime – et d’amener Frank Castle dans l’environnement inattendu de Miami, en Floride.

Newsarama a parlé à Shalvey avant Punisher Vs. Barracuda # 1 (qui arrivera un certain temps après la reprise de Marvel Comics après la pause induite par le coronavirus) pour découvrir ce qui se passe avec la version grand public de Barracuda, comment apporter un niveau d’intensité MAX au cœur de Marvel Universe, et visualiser les opportunités présentées par emmener Frank Castle à la plage.

Newsarama: Declan, vous apportez un personnage emblématique de Punisher MAX dans l’univers Marvel grand public dans Punisher Vs. Barracuda. Comment cette version du personnage se superpose-t-elle à la version MAX?

Declan Shalvey: Pour moi, c’est Barracuda dans l’esprit. Il n’y a pas de jurons (je crois), mais c’est toujours un personnage hardcore impitoyable, brutal. Ce n’est pas un livre MAX de nom, mais c’est dans l’esprit. Il ne tire pas ses coups.

Nrama: En quoi cette version de Barracuda diffère-t-elle visuellement de ce que nous avons vu auparavant? Quels principes de narration gardez-vous à l’esprit lorsque vous amenez ce méchant MAX dans l’univers Marvel traditionnel?

Shalvey: Eh bien, je suis dans une situation délicate. Je suis énorme fan de Goran Parlov, et Parlov a dessiné un personnage si imposant et impressionnant, c’est dur ne pas de penser à comment Parlov l’a dessiné. En même temps, je ne veux pas être juste en train de singer le travail de Parlov. Lors du démarrage du projet, j’ai mis un point d’honneur à copier des dessins des problèmes de Parlov dans mon carnet de croquis. Cela m’a aidé à décomposer les aspects fondamentaux de la façon de le dessiner, la forme de sa tête, son visage et ses proportions.

Je ne suis pas aussi bon dessinateur que Parlov, mordu de loin, et j’adore à quel point il est devenu extrême avec la façon dont il a dessiné le personnage. Le mien est un peu plus épuré, une interprétation plus modeste de lui, comme lors de sa première apparition dans Max. Si vous regardez le travail de Parlov, le personnage devient de plus en plus grand et de plus en plus Hulk-ish, ce que j’aime, je ne me sentais pas à l’aise de le pousser autant.

En ce qui concerne la narration, je ne réinvente pas la roue ici. J’ai décidé de jouer avec des bordures noires sur ce livre, ce que je n’ai pas fait depuis longtemps. Je savais qu’il y aurait beaucoup de lumière dans le livre en raison du cadre, donc je voulais l’encadrer dans un contexte plus sombre. L’utilisation de bordures noires m’a donné l’occasion de jouer avec la quantité d’espace noir qui serait composé dans les panneaux. Sinon, je suis resté avec le rythme plus recyclé et délibéré que les gens sauront de mon Moon Knight ou Injection travail.

Nrama: Vous amenez Frank à Miami pour cette histoire. Comment apportez-vous cet élément visuel d’un nouvel environnement local? Punisher et palmiers doivent créer des pièces passionnantes.

Shalvey: J’ai d’abord été déçu lorsque l’endroit était à Miami car je pensais que tout cela serait New York et des ruelles sombres, etc.

Je n’étais jamais allé à Miami quand j’ai signé pour ça. En fait, j’y suis allé deux fois depuis, alors assurez-vous de prendre des photos de référence et d’avoir une idée de l’endroit. J’ai réalisé qu’il y avait un potentiel pour faire un livre plus visuellement intéressant que ce qui était à l’origine dans ma tête. Le soleil chaud de Miami, les ombres épaisses, les protagonistes moites / moites et une attitude plus audacieuse avec la palette de couleurs.

Je voulais m’appuyer sur le néon noir de tout cela, et Mat Lopes a été un grand coloriste avec qui travailler sur ce front. Il a fait des choix intéressants auxquels je n’aurais probablement jamais pensé que cela fonctionnerait vraiment. Le nouvel emplacement m’a aidé à faire en sorte que ce livre Punisher se démarque du reste, j’espère.

Nrama: Vous avez mentionné précédemment que vous et l’écrivain Ed Brisson cherchiez un projet ensemble depuis un certain temps. Comment est née cette série? Est-ce le début d’un partenariat régulier?

Shalvey: Je ne sais pas comment cela est arrivé à Ed mais pour moi, je devais faire une pause dans ma série Image Injection et avait fait savoir à Marvel que j’étais disponible pour quelques problèmes. Ils ont eu la gentillesse de demander sur quel genre de livres je voulais travailler, Punisher a été mentionné parmi eux et nous avons finalement opté pour cela.

Je pense que Marvel savait que j’étais fan d’Ed’s et lui a suggéré et nous sommes partis de là. J’étais un grand fan du travail criminel d’Ed avant qu’il ne commence à Marvel, donc c’était une très bonne opportunité de travailler avec Ed dans un genre sur lequel je n’avais jamais vraiment pu travailler en tant qu’artiste. J’ai dessiné un de ses Livre de meurtre les histoires savaient donc que nous travaillerions bien ensemble sur quelque chose de plus substantiel, comme une série limitée Marvel.

Concernant un partenariat régulier? Absolument pas, ne fonctionnera plus jamais avec Ed! [laughs]

Sérieusement, j’espère me concentrer sur l’écriture et le dessin de projets à l’avenir, mais malheureusement, Ed et moi voulons écrire les mêmes personnages, nous sommes donc dans une impasse!

En voulant écrire mon propre travail, en conséquence, il n’y a pas beaucoup d’écrivains avec lesquels je veux activement travailler en ce moment, mais Ed est définitivement sur la liste des personnes avec qui je voudrais retravailler. En fait, je suis sûr que cela arrivera un jour, mais ne lui dites pas que j’ai dit cela, je veux vraiment le garder sur ses gardes.

Nrama: Barracuda est un ancien flic devenu criminel violent. Comment équilibrez-vous la représentation de méchants et de thèmes de niveau MAX avec la violence de niveau Marvel Universe?

Shalvey: Honnêtement, je n’ai pas un «état d’esprit» différent en tant que tel pour l’une ou l’autre approche. J’essaie juste d’être sélectif sur ce que je montre. Je pense avoir un bon instinct pour ce qui est approprié ou plus exploiteur. Il n’y a rien de mal à ce dernier, mais c’est une bande dessinée Marvel, donc je sais qu’il n’est pas approprié de montrer de la nudité ou une violence extrême. La violence extrême pour le plaisir n’est pas vraiment intéressante. J’ai dessiné des trucs en désordre Injection.

Avec beaucoup de ces trucs, c’est juste un appel au jugement. Je pense qu’Ed et moi avons eu une bonne marge de manœuvre avec le livre et s’il y a des éditeurs de drapeaux rouges, Jake Thomas et Mark Basso ont été au dessus avant qu’il ne devienne un problème. Cela ne me dérange pas de faire des compromis tant que la raison est valable, et cela peut conduire à des solutions plus créatives.

Mon expérience avec un livre comme Deadpool contre Old Man Logan était différent, le ton passant de grave à humoristique. Je pense que le ton de ce livre est assez clair dès le départ.

Nrama: Compte tenu de la façon dont le monde est en 2020, Punisher est un personnage compliqué qui touche à des choses lourdes. Que voyez-vous chacun comme la place de Punisher dans l’univers Marvel et son rôle dans un monde de super-héros?

Shalvey: Personnellement, je pense que Punisher est un personnage très important. Sa boussole morale est sur un plan différent des super-héros de l’univers Marvel. Il ne devrait pas être un super-héros et les super-héros ne devraient pas être Punisher, mais vous avez besoin d’un personnage comme Frank pour maintenir l’équilibre des échelles. Il est à la limite de ce qu’un personnage «moral» peut ou ne peut pas faire. C’est pourquoi il a toujours été convaincant et continue de l’être.

Sans un personnage comme Frank Castle dans l’univers Marvel, il n’y a pas de miroir sombre pour, disons, Spider-Man prendre du recul. Frank pour moi dans le contexte de l’univers Marvel, est une nécessité inconfortable. Il y a une tendance à se retirer des sujets et des idées difficiles dans le climat d’aujourd’hui, mais pour moi, c’est une raison de plus pour publier un personnage comme Punisher. Créer un vide dans cet espace invite seulement les autres à en abuser.