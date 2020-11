Pundit pense que les Rangers de Steven Gerrard sont maintenant comme le Celtic sous Brendan Rodgers – .

Tam McManus de Dundee semble abattu après la relégation de Dundee (Reuters)

Tam McManus a fait l’éloge des Rangers sur Twitter et a déclaré que l’équipe de Steven Gerrard avait maintenant le facteur de peur que le Celtic avait sous Brendan Rodgers.

L’ancien attaquant Hibernian, qui travaille maintenant comme expert pour PLZ Soccer, a fait des commentaires sur les Rangers tout en regardant le Gers marteler Aberdeen à Ibrox en Premiership écossaise aujourd’hui.

Le Gers a dominé de bout en bout et a pris le dessus sur Aberdeen avec facilité.

McManus a fait l’éloge des Rangers et a déclaré que le Gers était meilleur que le Celtic.

Les Rangers ont maintenant ce «facteur de peur» à leur sujet que le Celtic avait particulièrement sous Brendan Rodgers. Les équipes les jouent en ce moment et vous pouvez juste le sentir. Le contraire de Celtic en ce moment où la seule chose que les équipes sentent est le sang et la fantaisie de les essayer.

Je pense qu’il est trop tard quoi qu’il arrive. Les Rangers ont l’air d’un bien meilleur côté que le Celtic et surtout beaucoup plus affamés. Je dis cela depuis un certain temps pour être honnête et cela se concrétise maintenant. https://t.co/bGVES4oHTL

– Tam McManus (@ The_Tman10) 22 novembre 2020