PUNCHLINE remporte sa première bataille avec HARLEY QUINN dans BATMAN # 93 First Look

Communiqué de presse

Dans Batman # 93 (en vente le 23 juin), le designer croise enfin les épées (littéralement) avec Batman alors qu’il révèle son grand plan pour que les pires criminels de Gotham prennent enfin le contrôle de la ville! Et si cela ne suffit pas, ce problème incontournable présente l’épreuve de force que tous les fans de bandes dessinées attendaient, alors que Punchline affronte Harley Quinn!

Batman affronte le designer alors que « Leurs designs sombres » approche de son apogée épique! Au cours de la dernière année, Batman a perdu plus qu’il n’aurait pu l’imaginer, et maintenant il fait face à un coût si cher qu’il changera le cours de sa vie. Et il y a pire à l’horizon. Au milieu de toute l’horreur, il peut sentir le battement de tambour de la bataille. « The Joker War » arrive, et Gotham City ne sera plus jamais la même!

Profitez de ces pages intérieures présentant des œuvres d’art impressionnantes de Guillem March et Javi Fernandez, et ne manquez pas ce numéro lorsqu’il sortira dans les magasins de bandes dessinées et les détaillants numériques participants le mardi 23 juin!

Batman # 93 («Leurs dessins sombres», partie 8)

Écrit par James Tynion IV

Crayons de Guillem March et Javier Fernandez

Couleurs par Tomeu Morey et David Baron

Couverture standard par Tony S. Daniel et Tomeu Morey

Couverture Variante Harley Quinn par Francesco Mattina

En vente le mardi 23 juin 2020