Puma relève le Dubai Fitness Challenge

Puma a annoncé ses plans pour le Dubai Fitness Challenge.

Depuis sa création en 2017, le Dubai Fitness Challenge, également connu sous le nom de 30 × 30, a encouragé les résidents et les visiteurs de Dubaï à adopter un mode de vie plus actif et plus sain, l’activation de cette année se déroulant du 30 octobre au 28 novembre.

La tâche est simple – 30 minutes d’activité pendant 30 jours consécutifs – et Puma est là pour aider les résidents à faire leur part.

Le public peut participer à une série de défis sur mesure sur les chaînes de Puma Moyen-Orient et suivre le contenu des entraîneurs mondiaux et régionaux de la marque, qui seront accessibles sur le site Web du Dubai Fitness Challenge.

Le défi PUMATRAC: PUMATRAC est une application de formation gratuite et un connecteur pour les personnes qui pensent de la même manière, aidant ses utilisateurs à transformer les lieux où ils travaillent et vivent en espaces où ils jouent. Avec une bibliothèque de contenus de formation et de course, l’application est un moteur d’apprentissage intelligent qui agit comme un entraîneur personnel,

et une plate-forme qui connecte les utilisateurs aux personnes, aux entraînements, aux événements et à tout PUMA. En utilisant PUMATRAC, les gens peuvent suivre leurs courses et recevoir des conseils étape par étape de certains des meilleurs entraîneurs du monde entier.

Pour le Dubai Fitness Challenge, Puma invite le public à télécharger l’application PUMATRAC, où ils peuvent gagner des points à chaque entraînement terminé. Un classement 30 × 30 sera lancé pour les utilisateurs de Dubaï et les individus qui obtiendront les cinq meilleurs scores gagneront du matériel PUMA frais à la fin.

du mois.

Série d’entraînement @PUMAME: La marque a réuni certains des meilleurs entraîneurs de la région pour présenter leurs entraînements individuels sur le compte Instagram @PUMAME. Au cours du mois, une nouvelle session de formation sera diffusée chaque jour sur l’IGTV de la chaîne, avec des entraînements adaptés à divers goûts tels que la danse, le yoga, l’entraînement fonctionnel et plus encore. Les entraîneurs, y compris Justin Garcia, Rebecca Odeh et Zoe Andersen, partageront 30 minutes de leurs séances d’entraînement distinctives qui seront disponibles pour les amateurs de fitness amateurs et avancés pour atteindre leurs objectifs quotidiens.

Course de Dubaï: Le Dubai Run est depuis longtemps devenu un incontournable du Dubai Fitness Challenge. Pour sa version 2020, les athlètes sélectionnés proposeront des programmes d’entraînement de 28 jours afin d’aider les coureurs à atteindre de nouvelles distances. Le représentant de Puma est Luke Matthews, plusieurs qualifications du championnat du monde Ironman et triathlète d’élite. Matthews est également le co-fondateur d’Ikonix Coaching, qui propose des formations pour les triathlètes, ainsi que d’autres sports d’endurance. Il a de l’expérience dans l’assistance aux personnes de tous niveaux – des débutants aux professionnels et entraînera la course de 5 km, donnant aux coureurs en herbe l’opportunité de puiser dans son expertise. L’inscription est ouverte sur le site Web de Dubai Run.

30 marathons en 30 jours: Souleymane Ghani, de Puma, a fait la une des journaux aux EAU cette année pour son désir irrésistible de courir. L’employé du commerce de détail travaille de 9 à 5 heures et trouve encore du temps pour la course longue distance chaque jour. Pour le Dubai Fitness Challenge, il s’est engagé à courir 45 km par jour et un total de 1350 km d’ici la fin du mois. C’est à peu près la même distance qu’il faudrait pour relier Dubaï à Riyad.

Puma met le public au défi de braver le 30 × 30 et comme un encouragement supplémentaire, tous les magasins PUMA des EAU offriront une réduction de 30% sur tous les équipements de course et d’entraînement. Certaines des dernières silhouettes telles que la méthode LQDCELL et l’UltraRide sont disponibles et promettent d’optimiser les performances du porteur pendant 30 × 30.

DFC s’engage à créer un environnement sûr pour que tous soient physiquement actifs. La santé et la sécurité publiques resteront primordiales tout au long du programme, les individus étant invités à s’assurer que toutes les courses respectent strictement les réglementations préventives émises par le gouvernement de Dubaï, y compris

distancer.

En savoir plus sur l’application Sport360