Puis-je voyager pendant le verrouillage? Que signifient les nouvelles restrictions Covid pour partir en vacances au Royaume-Uni et à l’étranger

Un nouveau verrouillage national est en place en Angleterre à partir du jeudi 5 novembre, et il devrait être un coup dur pour les vacanciers potentiels. Les nouvelles règles signifient que les personnes en Angleterre devront rester chez elles, à moins d’avoir une raison spécifique de partir, dans le but de freiner la propagation de Covid-19.Les nouvelles mesures devraient être en place jusqu’au 2 décembre, mais là est la possibilité de les prolonger. Voici ce que les nouvelles règles signifient pour les vacances et pour se rendre au travail. Qu’est-ce que cela signifie pour les vacances à l’étranger? Les vacances seront interdites pour ceux en Angleterre lorsque les nouvelles règles de verrouillage entreront en vigueur jeudi. « Les nuitées et les vacances en dehors des résidences principales ne seront pas autorisées », a déclaré le gouvernement. « Cela comprend les vacances à l’étranger et au Royaume-Uni. Cela signifie également que vous ne pouvez pas rester dans une résidence secondaire, si vous en possédez une, ou rester avec quelqu’un avec qui vous ne vivez pas ou avec qui vous êtes dans une bulle de soutien. »L’annonce devrait être un nouveau coup dur pour l’industrie du voyage (Photo: AP / Paul Sancya) Il existe quelques exceptions spécifiques pour rester loin de chez soi, y compris dans les résidences secondaires, notamment pour «le travail, l’éducation ou d’autres raisons légalement autorisées». Les règles sont entrées peu de temps après l’ajout de certaines destinations de vacances populaires à la liste des ponts aériens, comme les îles Canaries, laissant de nombreuses personnes dans une position difficile avec la perspective de l’annulation de leurs voyages prévus. Qu’en est-il des vacances au Royaume-Uni? Les Britanniques ne pourront pas non plus partir en vacances au Royaume-Uni tant que le verrouillage est en place. «Les hôtels, auberges et autres hébergements ne devraient être ouverts que pour ceux qui doivent voyager à des fins professionnelles et pour un nombre limité d’autres exemptions qui seront prévues par la loi», a déclaré le gouvernement. Des personnes en Angleterre ont été invitées à rester chez elles, sauf à quelques exceptions près (Photo: JUSTIN TALLIS / AFP / Getty) Il existe diverses restrictions en place dans d’autres régions du Royaume-Uni. Le pays de Galles est actuellement sous un délai de 17 jours. «firebreak» qui a commencé le 23 octobre et durera jusqu’au 9 novembre, et signifie que les gens ne peuvent quitter leur domicile que pour des raisons limitées et doivent travailler à domicile lorsque cela est possible. En Écosse, une grande partie du pays est entrée au niveau 3 d’un nouveau système à cinq niveaux lundi à 6 heures du matin, le reste du pays étant placé aux niveaux 1 ou 2. De nombreuses restrictions sont également en place en Irlande du Nord, y compris des pubs et des restaurants fermant pendant quatre semaines à compter du 16 octobre, à l’exception des plats à emporter et des livraisons, et d’autres règles. Et ceux qui sont déjà en vacances, ceux qui sont déjà en vacances n’ont pas à écourter leur voyage. Le gouvernement a déclaré: «Les ressortissants britanniques actuellement à l’étranger n’ont pas besoin de rentrer chez eux immédiatement. « Cependant, vous devriez vous renseigner auprès de votre compagnie aérienne ou de votre voyagiste sur les modalités de retour. » Puis-je me rendre au travail et y a-t-il d’autres exceptions? Le gouvernement encourage tous ceux qui peuvent travailler efficacement à domicile à le faire, mais ceux qui le peuvent Il est conseillé à ceux qui voyagent pour des raisons légalement autorisées telles que le travail de tenter de prendre des mesures pour pratiquer la distanciation sociale, comme éviter les heures de pointe dans les transports en commun, et marcher ou faire du vélo là où possible. Les autres exceptions à l’autorisation de voyager comprennent: les déplacements pour se rendre au travail lorsque cela ne peut pas être fait du voyage à domicile à l’éducation et pour les responsabilités de soins hôpital généraliste et autres rendez-vous médicaux ou visites où vous avez eu un accident ou êtes préoccupé par votre santé visites de lieux ouverts , y compris le commerce de détail essentiel, si vous avez besoin de faire un court trajet pour le faire Comment le secteur du voyage a-t-il réagi? Les chefs de file du voyage ont exprimé leurs inquiétudes quant aux dommages causés à l’industrie pendant la pandémie et ont appelé à un soutien accru. Le directeur général de l’association de voyage Abta, Mark Tanzer, a déclaré que les règles « signifieront un arrêt complet des entreprises de voyage qui ont déjà été gravement endommagées par la pandémie », mais a ajouté que « la santé publique doit passer en premier ». La compagnie aérienne budgétaire EasyJet a appelé à » « un soutien urgent » pour le secteur, similaire à celui qui a été fourni à l’hôtellerie. Le chef de la direction Johan Lundgren a déclaré: « Compte tenu des mesures prises par le gouvernement, qui empêchent essentiellement les voyages aériens au Royaume-Uni, notre appel à un soutien sectoriel plus urgente. »Entre-temps, l’organisme commercial Airlines UK, a déclaré:« L’aviation a été dévastée par la pandémie et n’a pratiquement jamais eu l’opportunité de se remettre ».

