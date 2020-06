Puis-je voyager en Écosse ou au Pays de Galles depuis l’Angleterre? Explication des règles de verrouillage au Royaume-Uni et assouplissement des mesures contre les coronavirus

NewsHealthSince lockdown diffère dans chaque nation du Royaume-Uni, les ménages ont été invités à « respecter » les mesures de chaque zone Dimanche 7 juin 2020, 8 h 40 Mis à jour dimanche 7 juin 2020 10 h 23 Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienne L’annonce de noiseJohnson faisait suite à une allocution de Nicola Sturgeon, le Premier ministre écossais, plus tôt jeudi, qui comprenait de nouvelles mesures légèrement différentes pour assurer la liaison avec l’extérieur. Dans le cadre d’un assouplissement « prudent et prudent » des restrictions sur les coronavirus écossais entrant en vigueur le vendredi 29 mai elle a annoncé qu’un ménage pouvait en rencontrer un autre à l’extérieur, jusqu’à un maximum de huit personnes. Vous pouvez donc voyager entre l’Écosse et l’Angleterre? Voici tout ce que vous devez savoir: Quelles sont les nouvelles règles en Angleterre? Le Premier ministre a expliqué que cela est « à condition que ceux de différents ménages continuent de respecter les règles de distanciation sociale » en restant à deux mètres l'un de l'autre. Les groupes de maisons séparées ne sont toujours pas autorisés à se rassembler à l'intérieur, et les gens ne peuvent entrer dans d'autres maisons que s'ils l'utilisent pour accéder au jardin. Il a déclaré: « Je sais que le verrouillage a pesé sur les familles et les amis qui n'ont pas pu se voir. Nous allons maintenant permettre aux gens de se rencontrer dans les jardins et autres espaces extérieurs. » Mais je dois souligner que pour contrôler le virus, tout le monde doit rester vigilant, agir de manière responsable, respecter strictement les règles de distanciation sociale et rester à deux mètres de ceux avec lesquels vous ne vivez pas. « Quelles sont les nouvelles règles en Écosse? Nicola Sturgeon a dit qu’elle était » nerveuse « à propos de la impact des changements en Écosse (Photo: Getty) De même qu’en Angleterre, les réunions trans-ménages ne peuvent avoir lieu en Écosse que dans le jardin d’un ménage avec une distance physique en place, et les gens sont informés qu’ils ne devraient rencontrer qu’un seul autre ménage dans le même Le Premier ministre a également déclaré que si les gens étaient naturellement désireux de visiter leur lieu de beauté local préféré, ils devraient se retourner et rentrer chez eux s’ils étaient trop occupés. « Nous ne voulons tout simplement pas, dans cette phase, voir de grandes Nombre de personnes dans les points chauds touristiques ou les sites de beauté locaux « , a-t-elle ajouté. D’autres changements à venir vendredi incluent le retour des sports sans contact tels que le golf, le tennis, les boules et la pêche, avec plus de restrictions levées la semaine prochaine. Puis-je voyager entre l’Écosse et l’Angleterre? Le premier ministre a déclaré que, même si les gens souhaitaient visiter des sites de beauté, ils devraient se retourner et rentrer chez eux s’ils étaient trop occupés (Photo: Jeff J Mitchell / Getty) Malgré les appels à le faire plus tôt dans la crise des coronavirus , le Royaume-Uni ne laisse pas le verrouillage en «lockstep», ce qui signifie que chacun des quatre pays déconcentrés adopte des approches différentes pour assouplir leurs restrictions. Étant donné que les mesures de verrouillage diffèrent dans chaque nation du Royaume-Uni, il a été conseillé aux ménages de ne pas voyager entre eux, et au lieu de cela, il faut «respecter» les mesures de chaque région. Mais avec les nouvelles règles introduites en Angleterre et en Écosse, cela change-t-il? « Nous ne fixons pas de limite légale sur la distance que vous pouvez parcourir pour rencontrer un autre ménage, mais veuillez faire preuve de bon jugement, ”S Sturgeon.Les ménages ne devraient toujours pas voyager actuellement entre l’Écosse et l’Angleterre. « Si la distance est si grande que vous devez utiliser les toilettes de quelqu’un d’autre, alors vous ne devriez peut-être pas le faire », a déclaré Sturgeon. limite légale « sur la distance que vous pouvez parcourir pour rencontrer un autre ménage, Sturgeon a exhorté les Écossais à » faire preuve de bon sens. « Le gouvernement dit que » les gens en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord devraient suivre les règles spécifiques dans ces régions du Royaume-Uni. « Puis-je voyager au Pays de Galles? Selon les directives du gouvernement gallois, vous ne devez pas conduire pour faire de l’exercice sauf si cela est absolument nécessaire. Au lieu de cela, l’exercice doit être effectué dans votre région et » aussi près que possible de la maison « . Cependant, les gens de Deux ménages différents pourront se rencontrer à l’extérieur à partir du lundi 1er juin, a confirmé le Premier ministre Mark Drakeford. Ils devront rester dans leur région – à moins de cinq miles en « règle générale » – et rester à deux mètres l’un de l’autre.