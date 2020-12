Puis-je voyager en Angleterre depuis le Pays de Galles? Que signifient les nouvelles restrictions Covid pour visiter les zones de niveau 2 et 3

Les habitants du Pays de Galles peuvent désormais se rendre à nouveau en Angleterre, après une interdiction de près d’un mois. Ces restrictions seront assouplies à partir de 18 h vendredi – même si certaines parties de l’Angleterre seront toujours interdites.Où en Angleterre puis-je voyager depuis le Pays de Galles? À partir de vendredi soir, les gens pourront voyager de Le Pays de Galles vers n’importe quelle zone de niveau un ou de niveau deux en Angleterre, mais les voyages vers les zones de niveau trois, qui comprennent une grande partie du nord-ouest, du nord-est et des Midlands, seront toujours interdits. : Getty) Voici les zones vers lesquelles vous pourrez vous rendre: Niveau 1: Alerte moyenne Sud-est Sud-ouest Niveau 2: Alerte haute North West CumbriaLiverpool City RegionWarrington et CheshireYorkshire West Midlands WorcestershireHerefordshireShropshire et Telford & WrekinEast Mi dlands East of England SuffolkHertfordshireCambridgeshire, y compris PeterboroughNorfolkEssex, Thurrock et Southend on SeaBedfordshire et Milton KeynesLondres Les 32 arrondissements plus la ville de LondresSouth East East SussexWest SussexBrighton et HoveSurreyReadingWokinghamBracknellampeWestfordshireWestxsorshireReadingWokinghamBracknellampeWestfordshire et Maiden Somerset West et Taunton, Mendip et SedgemoorBath et North East SomersetDorsetBournemouthChristchurchPooleGloucestershireWiltshire et SwindonDevon Ces niveaux peuvent changer légèrement le 16 décembre, date à laquelle ils doivent être revus. Ces zones seront toujours interdites: Niveau 3: Alerte très élevée North East Tees Valley Combined Authority: HartlepoolMiddlesbroughStockton-on-TeesRedcar and ClevelandDarlingtonNorth East Combined Authority: SunderlandSout h TynesideGatesheadNewcastle upon TyneNorth TynesideCounty DurhamNorthumberlandNorth West Greater ManchesterLancashireBlackpoolBlackburn avec DarwenYorkshire et The Humber The HumberWest YorkshireSouth YorkshireWest Midlands Birmingham et Black CountryStaffordshire et Stoke-on-TrastWarwickshire, Coventry et le Midlands de Londres restent : Alerte haute) Kent et MedwaySouth West BristolSouth GloucestershireNorth SomersetPuis-je voyager d’Angleterre au Pays de Galles? Si vous habitez dans une région de niveau 1 ou 2 en Angleterre, vous serez autorisé à voyager au Pays de Galles.Les personnes vivant dans les zones de niveau 3 sont priées de ne pas voyager , sauf pour des raisons essentielles. Quelles sont les règles à Noël? Les règles sont assouplies dans les quatre pays britanniques à Noël. Entre le 23 et le 27 décembre, jusqu’à trois ménages seront autorisés à former une bulle.Vous serez autorisé à voyager pour rencontrer votre bulle, quelle que soit la région du Royaume-Uni dans laquelle vous vivez.