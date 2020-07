Puis-je porter un écran facial ou une visière au lieu d’un masque? Les règles britanniques sur les masques faciaux obligatoires dans les magasins expliquées

Le port d’un masque facial est désormais obligatoire dans les magasins et les supermarchés en Angleterre.Depuis la mi-mai, il est conseillé au public anglais de porter un masque facial dans les espaces publics fermés, tels que les supermarchés, où il peut être difficile de suivre les règles de distanciation sociale. L’utilisation de masques faciaux est devenue obligatoire dans les transports en commun en Angleterre à partir du 15 juin.La newsletter i coupe le bruit Maintenant, avec des preuves de plus en plus nombreuses que leur port permet de protéger les personnes et leur entourage contre le virus, il sera obligatoire de porter un masque facial en magasins et supermarchés, comme c’est déjà le cas en Ecosse. Voici ce que vous devez savoir sur les nouvelles règles: Quelles sont les règles concernant les masques obligatoires? Le chef du Parti travailliste, Sir Keir Starmer, porte une visière lors des entretiens avec les travailleurs à domicile et les membres de la famille (Photo: Christopher Furlong / Getty Images) À partir du vendredi 24 juillet, ceux qui ne porteront pas de masque seront passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 £, qui sera réduite à 50 £ si les gens paient dans les 14 jours. Les règles seront appliquées par la police plutôt que par les employés du magasin . Selon le Conseil national des chefs de la police, des directives seront données aux agents une fois que les détails de la nouvelle législation seront connus.Les gens ne seront pas non plus tenus de porter une couverture dans les endroits où ce n’est pas pratique – comme dans un pub, un café ou un restaurant – selon le ministre du gouvernement George Eustice. Les enfants de moins de 11 ans et les personnes ayant certains handicaps seront exemptés. Le personnel du magasin n’est pas obligé de les porter, mais il est «fortement recommandé» dans les directives qu’ils le font. Puis-je porter un visage un bouclier ou une visière au lieu d’un masque? Le gouvernement a souligné que la responsabilité du port d’un masque facial incombe à l’individu, et jusqu’à présent, il n’y a pas eu de directives officielles indiquant si un écran facial ou une visière peut être porté au lieu d’un revêtement, ou si elle offre une meilleure protection.Le conseil du gouvernement sur le port du masque facial est «que les gens devraient viser à porter un masque facial dans des espaces clos où la distanciation sociale n’est pas toujours possible et ils entrent en contact avec d’autres qu’ils ormally se rencontrent, par exemple dans les transports en commun ou dans certains magasins.Les acheteurs portant un masque facial sortent d’un magasin d’Oxford Street, à Londres, avant l’annonce qu’il sera bientôt obligatoire de porter un masque facial dans les magasins en Angleterre (Photo: Dominic Lipinski / PA Wire) «Les masques faits maison en tissu peuvent aider à réduire le risque de transmission dans certaines circonstances.» Les masques faciaux ne sont pas destinés à aider le porteur, mais à protéger contre la transmission accidentelle de la maladie à d’autres si vous en souffrez de manière asymptomatique. « Cependant, en Ecosse, il a été clarifié que les écrans faciaux peuvent être portés, à condition qu’ils couvrent à la fois le nez et la bouche complètement. Le site Web du gouvernement déclare: » Un couvre-visage peut être n’importe quelle couverture de la bouche et du nez qui est faite de tissu ou autres textiles et à travers lesquels vous pouvez respirer. « Les couvre-chefs religieux qui couvrent la bouche et le nez comptent comme des couvre-visage à ces fins. » Vous pouvez également utiliser, si vous préférez, une visière faciale, mais elle doit couvrir votre nez et la bouche complètement. »Néanmoins, on ne sait toujours pas dans quelle mesure les écrans faciaux sont efficaces pour prévenir la propagation du virus. En Suisse, le gouvernement suisse a déclaré que les écrans en plastique sont une protection inadéquate et ne devraient être portés qu’en combinaison avec un masque facial, après la santé Les responsables ont étudié une récente épidémie parmi le personnel de l’hôtel des Grisons. Ils ont découvert que tous ceux qui avaient été infectés portaient des écrans faciaux en plastique, tandis que ceux qui évitaient l’infection portaient des masques.

