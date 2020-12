Puis-je passer un test Covid sans symptômes? Les règles sur les personnes pouvant accéder aux tests NHS au Royaume-Uni expliquées

Le Noël le plus étrange de notre vie approche à grands pas.Les règles du coronavirus sont assouplies pendant cinq jours pendant la période des fêtes, permettant à jusqu’à trois familles de se rencontrer et de célébrer ensemble.Cependant, beaucoup seront nerveux à propos de la propagation. le virus, en particulier aux parents âgés, et envisagent de passer un test Covid avant de voir la famille.Voici les règles pour obtenir un test gratuit via le NHS, expliquées … Puis-je obtenir un test NHS gratuit si je n’ai pas de symptômesNon, vous ne devriez pas passer un test NHS gratuit si vous ne présentez aucun symptôme de coronavirus.Cela s’applique même si: vous vivez avec une personne atteinte de coronavirus Vous avez eu des contacts étroits avec une personne atteinte de coronavirus Vous êtes venu au Royaume-Uni d’un pays à haut risque vous prévoyez de quitter le pays Votre employeur ou votre école vous a demandé de passer un test Un homme qui se fait tester sur un site de test à Londres (Photo: Getty) Si vous vivez avec une personne qui a été testée positive ou si vous êtes en difficulté Si vous voulez vous faire tester et que vous ne présentez pas de symptômes, vous pouvez réserver un test en privé. La plupart coûtent environ £ 150. Qui peut obtenir un test NHS gratuit? Vous ne pouvez obtenir un test NHS gratuit que si au moins l’une des conditions suivantes s’applique: vous avez une température élevée Vous avez une nouvelle toux continue Vous avez perdu votre odorat ou Vous avez été invité par un conseil local Vous participez à un projet pilote gouvernemental Si vous présentez des symptômes de Covid, vous devriez passer un test dès que possible.Vous pouvez réserver une visite sur un site de test à proximité en vous rendant sur le site Web du gouvernement ici. Les sites de test sont ouverts sept jours sur sept. Vous pouvez également commander un test à domicile, que vous pouvez faire via le même lien. En Angleterre et en Irlande du Nord, vous devez faire un test dans les huit premiers jours suivant l’apparition des symptômes. Si vous commandez un kit de test à domicile le septième jour, vous devez le faire avant 15 heures. Le huitième jour, vous devrez vous rendre sur un site de test.En Écosse et au Pays de Galles, vous devez vous faire tester dans les cinq premiers jours de l’apparition des symptômes. Si vous commandez un kit de test à domicile le quatrième jour, vous devez le faire avant 15 heures. Le cinquième jour, vous devrez vous rendre sur un site de test.Comment fonctionne le test? Le test consiste à prélever un prélèvement sur le nez et l’arrière de la gorge.Vous devriez recevoir votre résultat dans les 48 heures si vous vous rendez dans un centre de test , ou dans les 72 heures pour un test à domicile.