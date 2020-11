Puis-je déménager pendant le verrouillage? Que signifient les nouvelles restrictions Covid pour les visionnages, les achats et les ventes en Angleterre

Un deuxième lock-out national entre en vigueur en Angleterre à partir du 5 novembre, avec l’interdiction de quitter leur domicile sauf pour une liste de circonstances spécifiques.Les dernières règles annoncées par Boris Johnson samedi, qui visent à freiner la propagation de Covid-19, resteront en place jusqu’au 2 décembre au moins, mais il est possible que cela soit prolongé.Ils auront un impact sur la plupart des secteurs, de nombreuses entreprises étant invitées à fermer et d’autres fonctionnant sous de nouvelles restrictions. Qu’est-ce que cela signifie pour ceux qui cherchent à déménager, acheter ou louer une maison au cours des quatre prochaines semaines? Voici ce que vous devez savoir sur la façon dont les dernières restrictions affectent le marché immobilier.Les Britanniques peuvent-ils encore déménager pendant le nouveau verrouillage national? «Les individus pourront toujours déménager pendant le nouveau verrouillage, a confirmé Robert Jenrick, secrétaire d’État au logement, aux communautés et au gouvernement local. Il a déclaré sur Twitter:« Mise à jour sur le marché du logement ahea j des mesures de jeudi: les locataires et les propriétaires pourront se déplacer. «Les déménageurs et les agents immobiliers peuvent fonctionner. Les chantiers de construction peuvent et doivent continuer. Les commerçants pourront entrer dans les maisons. Mais tous doivent suivre les consignes de sécurité de Covid. »Le secrétaire d’État au logement, aux communautés et au gouvernement local, Robert Jenrick, a déclaré que le marché du logement resterait ouvert (Photo: Wiktor Szymanowicz / Barcroft Media via Getty Images) Il a précédemment déclaré dans un autre tweet peu après l’annonce de verrouillage du Premier ministre samedi: «Le marché du logement restera ouvert pendant toute cette période. «Chacun devrait continuer à jouer son rôle dans la réduction de la propagation du virus en suivant les directives actuelles.» Les agents immobiliers devraient mettre en œuvre diverses mesures de sécurité lorsqu’ils facilitent les visites et aident les gens à déménager. Celles-ci pourraient inclure l’offre de visites virtuelles et la limitation du nombre de personnes dans une propriété pendant les visites physiques. Mise à jour du marché du logement avant les mesures de jeudi: ???? Les locataires et les propriétaires pourront déménager ???? Les entreprises de déménagement et les agents immobiliers peuvent fonctionner ???????? ‍♀️Les sites de construction peuvent et doivent continuer ???? Les commerçants pourront entrer dans les maisons ???? Mais tous doivent suivre les consignes de sécurité de Covid – Robert Jenrick ( @RobertJenrick) 1er novembre 2020 Ce conseil s’applique à l’Angleterre. Comme l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord ont chacun leurs propres restrictions Covid, les directives peuvent varier dans chaque pays concernant le déménagement et les visites. Que devraient faire les agents immobiliers pour rendre les déménagements plus sûrs Les directives ont été initialement publiées par le gouvernement pour les agents immobiliers et les personnes impliquées dans le processus d’achat et de location de maisons en mars et mises à jour en août. Il n’y a pas eu d’autres mises à jour publiées depuis, mais les propos de M. Jenrick suggèrent que les mêmes directives sont toujours susceptibles d’être pertinentes. Le ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux a été contacté par i pour savoir s’il y aurait d’autres mises à jour de ces informations. Selon les conseils du gouvernement actuel, les agents immobiliers sont tenus de demander à leurs clients s’ils présentent des symptômes de Covid-19 ou s’ils ont été invités à s’isoler, avant de réserver des visites à domicile. Les visites virtuelles sont encouragées comme premier point d’appel. Ceux qui visitent une propriété en personne doivent éviter de toucher les surfaces et sont priés de se laver les mains ou d’utiliser un désinfectant pour les mains. Les visites portes ouvertes sont interdites. Il est conseillé de porter un masque facial pendant les visites et pas plus de deux ménages ne doivent assister à une visite en même temps, y compris l’agent. Les clés d’une propriété doivent être nettoyées de manière appropriée avant d’être remises. Ceux qui vendent leur maison peuvent mettre votre propriété sur le marché et rechercher des propriétés à acheter ou à louer. Pour plus d’informations sur les directives émises, consultez les conseils du gouvernement ici. Puis-je passer la nuit temporairement dans une autre maison? Bien qu’il soit possible de déménager de manière permanente dans une nouvelle maison, le gouvernement a déclaré que les personnes en Angleterre ne seraient pas autorisées à passer la nuit temporairement dans d’autres maisons, sauf pour des raisons spécifiques. « Vous ne devez pas vous rencontrer socialement à l’intérieur avec votre famille ou vos amis à moins qu’ils ne fassent partie de votre ménage – c’est-à-dire les personnes avec lesquelles vous vivez – ou de la bulle de soutien. » Les ménages dans cette bulle de soutien peuvent toujours visiter Passer la nuit dans des lieux pour certaines raisons professionnelles sera toujours autorisé, mais le faire pour des raisons de loisirs ou de vacances ne le sera pas. Le premier ministre Boris Johnson a annoncé un un nouveau verrouillage national entrera en jeu en Angleterre le 5 novembre (Photo: Alberto Pezzali / PA Wire) «Les nuitées et les vacances en dehors des résidences principales ne seront pas autorisées», a déclaré le gouvernement. «Cela comprend les vacances à l’étranger et au Royaume-Uni. Cela signifie également que vous ne pouvez pas rester dans une résidence secondaire, si vous en possédez une, ou rester avec quelqu’un avec qui vous ne vivez pas ou avec qui vous êtes dans une bulle de soutien. «Il existe des exceptions spécifiques, par exemple si vous devez rester loin de chez vous (y compris dans une résidence secondaire) à des fins professionnelles, mais cela signifie que les gens ne peuvent pas voyager à l’étranger ou au Royaume-Uni, sauf pour le travail, les études ou d’autres raisons légalement autorisées. »Pour plus d’informations sur les restrictions et pour en savoir plus sur les exceptions, consultez le site Web du gouvernement ici. Les étudiants qui vivent dans leur université ont été invités à y rester pendant les trimestres et à ne pas rentrer chez eux avant les vacances de Noël. «Si vous vivez à l’université, vous ne devez pas aller et venir entre votre domicile permanent et votre domicile étudiant pendant le trimestre», selon le conseil du gouvernement. «Vous ne devriez rentrer chez vous qu’à la fin du trimestre pour Noël. Nous publierons d’autres directives sur la fin du mandat. »Que disent les nouvelles règles de verrouillage du gouvernement? Les nouvelles règles de verrouillage nationales du gouvernement pour l’Angleterre qui entreront en vigueur le jeudi 5 novembre, sous réserve d’un vote au parlement avant cela, comprennent: Obliger les gens à rester à la maison, sauf à des fins spécifiques; empêcher les rassemblements avec des personnes avec lesquelles vous ne vivez pas, sauf à des fins spécifiques; fermer certaines entreprises et certains lieux.Les règles devraient rester en vigueur jusqu’au 2 décembre au moins, mais pourraient être élargi.

