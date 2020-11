Puis-je avoir une bulle de support en lockdown? Règles sur la garde d’enfants et la socialisation sous les restrictions de Covid en Angleterre

L’Angleterre est entrée dans un deuxième verrouillage national dans le but d’inverser la propagation du coronavirus.Le verrouillage d’un mois devrait durer au moins jusqu’au 2 décembre.Les écoles, les universités et les lieux de travail restent ouverts tout au long de la période, mais non -Les magasins essentiels ont été condamnés à fermer ainsi que tous les points de vente d’hospitalité, de loisirs, d’arts et de divertissement ainsi que les coiffeurs et les gymnases. Tout le monde en Angleterre n’a pas le droit de quitter la maison, à l’exception d’une liste de circonstances spécifiques, notamment aller à l’école, se rendre au travail si vous ne pouvez pas travailler à la maison, rechercher des soins médicaux, acheter des fournitures essentielles ou faire de l’exercice à l’extérieur. Mais qu’en est-il de ceux qui vivent seuls ou avec de jeunes enfants? Voici ce que vous devez savoir sur les bulles d’aide et de garde d’enfants dans le cadre des nouvelles restrictions Covid. Un nouveau verrouillage national débutera du jeudi 5 novembre au mercredi 2 décembre (Photo: Kirsty O’Connor / PA) Dans une bulle de soutien, un ménage avec un adulte rejoint un autre ménage – dans le but de soutenir les personnes qui vivent seules et qui ont été coupées de leurs amis et de leur famille.Les ménages de cette bulle de soutien peuvent avoir des contacts physiques étroits, se rendre visite, passer la nuit et visiter ensemble des lieux publics extérieurs.En Angleterre, les adultes célibataires vivant seuls – ou les parents isolés dont les enfants ont moins de 18 ans – peuvent former une bulle de soutien avec un autre ménage.Le deuxième ménage peut être de n’importe quelle taille et peut inclure des personnes jugées «à risque», qui étaient auparavant protégées. Si possible, le gouvernement recommande que une bulle de soutien doit être avec un autre ménage local pour éviter des déplacements inutiles. Cependant, une fois que vous faites une bulle de soutien, vous ne devez pas changer qui est dans votre bulle. Quand puis-je former une bulle de soutien? Le deuxième lockdown a débuté le jeudi 5 novembre et des bulles de support peuvent se former pendant la durée de la période, qui doit actuellement se terminer le mercredi 2 décembre. Toute personne dans la bulle contactée dans le cadre du programme de test et de trace de l’Angleterre doit rester chez elle, et si elle développe des symptômes de coronavirus, tout le monde dans la bulle doit s’auto-isoler. Les bulles peuvent être transfrontalières avec l’Écosse et le Pays de Galles, sous réserve des restrictions locales. Qu’est-ce qu’une bulle de garde d’enfants? Les bulles de garde d’enfants sont autorisées en vertu des nouvelles restrictions (Photo: Dominic Lipinski / PA Wire) En vertu des nouvelles règles, les gardiennes d’enfants et les crèches resteront ouvertes et les bulles de garde d’enfants, où par exemple un grand-parent s’occupe des enfants pendant qu’un parent travaille, pourront continuer. Les enfants peuvent se déplacer entre les maisons de leurs parents si leurs parents sont séparés.Une bulle de garde d’enfants est le cas où un membre d’un ménage fournit des services de garde informels (non rémunérés et non enregistrés) à un enfant âgé de 13 ans ou moins dans un autre ménage. En savoir plus Les crèches et les gardiennes d’enfants peuvent-elles rester ouvertes? Explication des deuxièmes règles de verrouillage sur la garde d’enfants et les bulles de soutien Cela peut inclure les personnes de votre bulle de soutien et les prestataires de services de garde enregistrés, tels que les nounous, et les personnes de votre bulle de garde d’enfants.Les directives du gouvernement indiquent que chaque bulle de garde d’enfants doit toujours se trouver entre les deux mêmes ménages. ou la famille qui ne vit pas avec vous et ne fait pas partie d’une bulle de soutien ou de garde d’enfants ne doit pas se rendre à votre domicile pour aider à la garde d’enfants, selon les directives officielles.

