Puis-je avoir une bulle d’assistance aux niveaux 2 et 3? Que signifient les nouvelles règles Covid pour la garde d’enfants et les contacts

Un système à plusieurs niveaux plus strict de restrictions aux coronavirus entre en vigueur en Angleterre lorsque le verrouillage national prend fin le 2 décembre. On s’attend à ce que les trois niveaux de Boris Johnson – «très élevé», «élevé» et «moyen» – soient en place jusqu’à Pâques et incluent des fermetures radicales d’hospitalité et des interdictions de mélanger les ménages. Toutes les régions d’Angleterre sauf trois sont dans les deux premiers niveaux alors que le gouvernement tente de réduire les taux de Covid-19 avant un sursis de cinq jours pendant la période de Noël, et quelque 23 millions de personnes dans des villes comme Manchester , Birmingham et Newcastle occuperont le premier rang. Bien qu’il existe des règles strictes concernant le mélange des ménages dans le nouveau système, les bulles de soutien sont-elles toujours autorisées? Voici ce que vous devez savoir. Les nouveaux niveaux introduisent des limites strictes au mélange des ménages (Photo: Danny Lawson / PA Wire) Qu’est-ce qu’une bulle de soutien? Une bulle de soutien est un réseau de soutien étroit entre un ménage avec un seul adulte à la maison ) et un autre ménage de n’importe quelle taille.Une fois que vous êtes dans une bulle de soutien, vous pouvez vous considérer comme étant dans un seul ménage mitoyen avec des personnes de l’autre ménage.Les personnes dans une bulle de soutien peuvent avoir un contact étroit lorsqu’elles visitent chacun autre, passez la nuit et visitez les lieux publics ensemble. Une fois que vous faites une bulle de soutien, vous ne devriez pas changer qui est dans votre bulle. En savoir plus Niveaux Covid-19: Birmingham, Manchester et Newcastle parmi les zones soumises aux règles de verrouillage les plus strictes Les directives gouvernementales conseillent de suivre les directives de distance sociale avec les personnes en dehors de votre domicile ou de la bulle de soutien, ajoutant que cela est «essentiel» pour vous garder, votre famille Il ajoute que des bulles de soutien devraient être formées avec les ménages qui vivent localement, dans la mesure du possible, pour éviter la transmission potentielle du virus entre différentes zones.Qu’est-ce qu’une bulle de garde d’enfants? Une bulle de garde d’enfants est un endroit où quelqu’un dans un ménage fournit des services informels la garde d’enfants (non rémunérée et non enregistrée) à un enfant âgé de 13 ans ou moins dans un autre ménage. Cela peut inclure des personnes de votre bulle de soutien et des prestataires de services de garde enregistrés, tels que des nounous, et des personnes de votre bulle de garde d’enfants. (Photo: Oli Scarff / AFP) Selon les directives du gouvernement, chaque bulle de garde d’enfants doit toujours se trouver entre les deux mêmes ménages. ot vivre avec vous et ne faites pas partie d’une bulle de soutien ou de garde d’enfants ne doit pas visiter votre domicile pour aider à la garde d’enfants, selon les directives officielles.La garde d’enfants enregistrés, l’éducation, les gardiennes d’enfants, les clubs parascolaires et les activités supervisées prévues pour les enfants sont exemptés de la loi Qu’est-ce que cela signifie pour les régions de niveau 2? Dans les zones de niveau 2, la mixité sociale entre les ménages n’est autorisée dans aucun environnement intérieur. Mais les bulles de soutien et les bulles de garde d’enfants sont exemptes, ce qui signifie que vous pouvez toujours rencontrer votre bulle de soutien dans des maisons privées et d’autres lieux intérieurs tels que des restaurants. Cependant, la règle de six signifie que les gens peuvent toujours se réunir en groupes de six personnes maximum à l’extérieur, par exemple dans des jardins privés et des lieux publics. Qu’est-ce que cela signifie pour les régions de niveau trois? Dans les zones de niveau trois, vous ne devez pas vous rencontrer socialement à l’intérieur ou dans la plupart des lieux extérieurs avec des personnes avec lesquelles vous ne vivez pas, y compris dans les jardins privés. Mais comme au niveau deux, vos bulles de soutien et de garde d’enfants sont exemptes de sorte que vous pouvez toujours les rencontrer à l’intérieur et à l’extérieur. En savoir plus Vérificateur de code postal de niveau Covid: Comment vérifier à quel niveau vous vous trouvez, et la liste complète des zones de chaque La règle des six s’applique toujours à tous les meetings dans les espaces extérieurs autorisés. Quelles sont les exemptions aux règles relatives aux rassemblements sociaux? Sur les trois niveaux, les directives gouvernementales stipulent que les groupes et activités suivants sont exemptés des limites sur les rassemblements: dans le cadre d’un seul ménage, ou une bulle de soutien pour le travail ou la fourniture de services bénévoles ou caritatifs , y compris chez d’autres personnes pour la garde d’enfants, l’éducation ou la formation – c’est-à-dire l’éducation et la formation fournies dans le cadre d’un programme formel d’activités supervisées destinées aux enfants, y compris des soins complets (garde d’enfants avant et après l’école), des groupes et des activités pour les moins de 18 ans, et les groupes de jeux pour enfants pour les groupes de soutien formels et les groupes de parents et d’enfants – jusqu’à 15 personnes âgées de 5 ans et plus pour permettre le contact entre parents biologiques et enfants pris en charge, ainsi qu’entre frères et sœurs pris en charge pour des arrangements où les enfants ne vivent pas dans le même ménage que leur parents ou tuteurs pour que les futurs parents adoptifs rencontrent un ou des enfants qui pourraient être placés avec eux pour l’accouchement assister à un enterrement – avec pas plus de 30 personnes présentes – ou à un événement commémoratif tel qu’un réveil pour une personne décédée – avec pas plus de 15 personnes présentes pour voir une personne en phase terminale ou en fin de vie pour assister à un mariage ou partenariat civil – avec pas plus de 15 personnes présentes pour fournir une aide d’urgence pour éviter une blessure ou une maladie, ou pour échapper à un risque de préjudice pour remplir une obligation légale, comme assister à un tribunal ou à un jury pour fournir des soins ou une assistance à une personne vulnérable ou pour fournir un répit pour un La carte ci-dessous montre quelles zones d’Angleterre sont placées dans chaque niveau à la fin du verrouillage: Afficher tout Et voici la liste complète des attributions de niveaux: Niveau 1: Alerte moyenne Sud-Est Sud-Ouest Niveau 2: alerte haute North West CumbriaLiverpool City RegionWarrington et CheshireYorkshire West Midlands WorcestershireHerefordshireShropshire et Telford & WrekinEast Midlands East of England SuffolkHertfordshire Cambridgeshire, y compris PeterboroughNorfolkEssex, Thurrock et Southend on SeaBedfordshire et Milton KeynesLondres Tous les 32 arrondissements plus la ville de LondresSouth East SussexWest SussexBrighton et HoveSurreyReadingWokinghamBracknell ForestWindsor et MaidenheadWest Somershire Westerbury et Southampton Taïshire , Mendip et SedgemoorBath et du Nord-Est SomersetDorsetBournemouthChristchurchPooleGloucestershireWiltshire et SwindonDevonTier 3: Très haute alerte du Nord-Est Tees Valley Authority combiné: HartlepoolMiddlesbroughStockton-sur-TeesRedcar et ClevelandDarlingtonNorth Autorité Est combiné: SunderlandSouth TynesideGatesheadNewcastle sur TyneNorth TynesideCounty DurhamNorthumberlandNorth Ouest Grand ManchesterLancashireBlackpoolBlackburn avec DarwenYorkshire et Humber Le HumberWest YorkshireSouth YorkshireWest Midlands Birmingham et Black CountryStaffordshire et St oke-on-TrentWarwickshire, Coventry et SolihullEast Midlands Derby et DerbyshireNottingham et NottinghamshireLeicester et LeicestershireLincolnshireSouth East Slough (le reste du Berkshire est de niveau 2: alerte haute) Kent et MedwaySouth West BristolSouth GloucestershireNorth Somerset