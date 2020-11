Public Health England signale la première baisse significative des décès et des cas de Covid-19 depuis le début du verrouillage

L’Angleterre a connu sa première forte baisse du nombre de cas et de décès de Covid-19 signalés depuis le début du deuxième verrouillage.Samedi, Public Health England a signalé 341 décès et 19875 autres cas positifs, marquant une baisse significative par rapport à la semaine précédente, lorsque 462 Les chiffres représentent également une baisse par rapport à vendredi, lorsque 511 décès 20252 cas ont été signalés.La nouvelle intervient 16 jours après le deuxième ensemble de restrictions de verrouillage à mettre en place sur l’ensemble de Angleterre. Il ne reste que 10 jours avant que le gouvernement assouplisse les règles le mercredi 2 décembre et remette un système à plusieurs niveaux en place avant Noël. » Nous avons besoin de clarté » Cependant, Downing Street n’a pas encore esquissé le plan spécifique en tête. La chancelière de l’ombre, Anneliese Dodds, a déclaré qu’il fallait clarifier les mesures de soutien économique qui accompagneront les différents types de restrictions après la fin du verrouillage. Lire la suite Les vendeurs d’arbres de Noël autorisés à ouvrir après que le gouvernement ait modifié les règles de verrouillage en Angleterre Mme Dodds a déclaré à la conférence du gouvernement local du Parti coopératif: «C’est extraordinaire que le verrouillage soit levé dans seulement 11 jours, et nous n’avons toujours pas entendu de « Nous avons besoin de clarté sur le programme de soutien économique qui accompagnera différents types de restrictions. » Nous ne pouvons pas revenir à la pagaille que nous avions avant ce verrouillage. » Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, s’adresse aux médias (Photo: PA) Spéculation de Noël Ses commentaires interviennent après que le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a exhorté le gouvernement à ne pas tout laisser tomber avant Noël après qu’il est apparu que les familles pourraient être autorisées à se réunir pendant jusqu’à une semaine dans le cadre d’un assouplissement à l’échelle du Royaume-Uni des règles relatives aux coronavirus.Plusieurs familles pourraient être autorisées à rejoindre une bulle et à se mélanger entre le 22 et le 28 décembre, a rapporté le Daily Telegraph.D’autres rapports suggèrent que les règles pourraient être assouplies pour une question de jours pour permettre aux familles de se réunir à Noël si des restrictions sévères étaient mises en place de chaque côté des vacances pour garantir que les taux de transmission du virus restent sous contrôle. Le n ° 10 soutient qu’un plan pour la période des fêtes sera esquissé cette semaine.

