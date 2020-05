PUBG Mobile New Season 14 Date de sortie, Royale Pass, Cosmétiques que vous devez savoir

– Publicité –



Mises à jour de la nouvelle saison 14 de PUBG Mobile: Les fans du jeu recevront bientôt plus de produits cosmétiques et des mises à jour de gameplay pour celui des plus grands jeux mobiles du monde. Ce jeu est devenu un titre incroyable. Il a attiré leur propre base et aussi le public et s’est séparé de leur version PC originale.

Cela a également donné aux développeurs beaucoup de flexibilité en ce qui concerne les cosmétiques et également l’équilibre du jeu. Maintenant, nous avons un peu de temps avant la sortie de la saison 14, mais nous savons qu’il y aura des changements fantastiques.

Nouveau contenu de la saison 13

La nouvelle saison ou la prochaine saison 13 du jeu recevra un nouveau Battle Pass avec tous les changements de gameplay qui devraient également venir avec la mise à jour du jeu. Il est également connu sous le nom de «Royale Pass» et propose également un tas de produits cosmétiques à débloquer tout au long de la saison. Toute cette progression est un très bon moyen de rester engagé dans le jeu.

Les fans du jeu deviennent vraiment fous qu’il y ait une nouvelle saison pour eux qui viennent comme ça. Comme nous le savons, ce jeu a battu de nombreux records dans le monde du jeu. Tout le monde dans le monde joue à ce jeu sur son téléphone ou sur son ordinateur personnel.

Mises à jour de la nouvelle saison 14 de PUBG Mobile

Les mises à jour ont gardé les gens et les fans du jeu continuer à jouer et à se mettre à jour. Nous savons qu’à l’avenir, il y aura plus de bonnes et fantastiques mises à jour qui arriveront pour les fans du jeu. Ce sera également encore plus de joueurs pour jouer au jeu que ce qu’il est maintenant dans le monde du jeu. Espérons le meilleur pour la production et les nouvelles mises à jour pour les joueurs.

La saison 13 devrait sortir le 17 juillet de cette année. Cela signifie également que toute progression sur le Royale Pass sera arrêtée et que les fans devront en acheter un autre.

