PUBG dévoile les détails de l’épreuve de force PCS en Amérique du Nord

Plus tôt dans la journée, PUBG a publié les détails de la manière dont les événements PCS Charity Showdown se dérouleront entre le 14 et le 31 mai. Seize équipes s’affronteront dans ce tournoi, qui sera composé des huit équipes nord-américaines qui se sont qualifiées pour le désormais annulé PGS Berlin: Americas Qualifier (Soniqs, Exodus, Oath, Houston Hardshifts, LiViD Gaming, 303 Esports, Team Clueless, Radiance) et huit équipes invitées à équilibrer les crochets. Les huit équipes restantes se qualifieront pour le tournoi de qualification PCS NA Charity Showdown, qui aura lieu du 2 au 17 mai. Les joueurs se disputeront 200 000 $, avec 100 000 $ comme prix et 100 000 $ pour soutenir COVID-19. L’équipe gagnante verra ses 100 000 $ donnés à l’organisme de bienfaisance de son choix. Nous avons plus de détails sur quand et où vous pouvez regarder le tournoi se dérouler ci-dessous.

Le PCS North America Charity Showdown qualifiera également les équipes dans la première phase des tout nouveaux PCS NA Qualifiers, ce qui conduira à encore plus de cagnottes décrites dans la section Qualification pour la Pro League ci-dessous. Le PCS NA Charity Showdown se déroulera sur quatre jours avec cinq matchs par jour, diffusés en direct sur Twitch. Jeudi 21 mai à 16 h 00 HAP

Vendredi 22 mai à 16h00 PDT

Samedi 23 mai à 16 h 00 HAP

Dimanche 24 mai à 16 h 00 HAP Les qualifications seront diffusées par les casters de la communauté sur leurs streams Twitch personnels. Assurez-vous de suivre @PUBGEsports sur Twitter car nous annoncerons les URL des flux au fur et à mesure que les casters seront mis en ligne! Huitièmes de finale (Bo12): samedi et dimanche 2 et 3 mai à 14 h 00 HAP

Ronde de 32 (Bo12): samedi et dimanche 9 et 10 mai à 14 h 00 HAP

16e de finale (Bo12): samedi et dimanche 16 et 17 mai à 14 h 00 HAP Après la confrontation de bienfaisance PCS NA, les qualifications PCS1 NA commenceront. Cette compétition de style professionnel de trois semaines se compose des 24 meilleures équipes du PCS NA Charity Showdown (16 équipes de la finale + les équipes de la 9e à la 16e place du qualificatif). La ligue elle-même attribuera un prize pool de 50 000 $ et qualifiera les seize meilleures équipes pour concourir pour 200 000 $ en PCS1 en Amérique du Nord. Plus d’informations sur les qualifications PCS1 NA et les autres ligues semi-professionnelles à venir!

