PUBG accueillera physiquement Global Invitational.S en Corée du Sud en 2021

Bien que le PUBG La Continental Series 3 sera le dernier événement officiel d’e-sport du jeu en 2020, PUBG Corp. a déjà organisé son premier concours 2021 après l’annonce du PUBG Global Invitational.S aujourd’hui.

Le PGI.S sera un tournoi physique organisé en Corée du Sud du 2 février au 28 mars. PUBG Corp. prévoit de prendre toutes les mesures de sécurité lors de la planification et de l’exécution de l’événement.

Tout au long de janvier, PUBG Corp. sélectionnera 32 équipes par divers moyens pour se rendre en Corée du Sud pour participer au PGI.S. Ces équipes viendront d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Amérique latine, de Chine, du Japon, d’Asie du Sud-Est, du Taipei chinois, ou d’un court voyage dans la bulle depuis la Corée pour huit semaines de compétition.

PUBG Corp. «adhèrera pleinement aux directives gouvernementales» et adoptera ses propres mesures de sécurité pour créer et promouvoir un environnement sûr. Cela comprend l’obligation pour tous les joueurs et le personnel de se mettre en quarantaine pendant deux semaines avant le début de la compétition.

«Nous organisons PGI.S grâce au soutien des fans et nous sommes convaincus que nous serons en mesure de profiter de l’élan de cette année pour créer notre meilleur événement eSport à ce jour,» PUBG et le PDG de KRAFTON, CH Kim, a déclaré. «Avec toutes les mesures de sécurité intégrées à l’événement, nous nous engageons à organiser un tournoi mondial de sport en toute sécurité qui peut être apprécié par nos joueurs présents et les fans qui regardent en ligne du monde entier.»

Le plan est que les équipes s’affrontent dans des matchs de «survie» hebdomadaires. Chaque équipe qui obtient un dîner de poulet dans les 16 premiers matchs gagnera des prix en argent et un autre match «final» hebdomadaire. Chaque «finale» comprendra 10 matchs et comportera une plus grande cagnotte, l’équipe détenant le plus d’argent à la fin de tout l’événement étant couronnée Championne du Monde.

Au total, le PGI.S comportera un prize pool total de 3,5 millions de dollars. Il y aura également un défi pick’em qui devrait fournir une part de revenus accrue de 30% avec le prize pool et les équipes, contre 25% habituels.

Plus de détails sur le format du tournoi seront publiés à l’approche de l’événement.

Partager : Tweet