Psycho et 11 autres films d’Alfred Hitchcock disponibles en streaming

Juno et le paycock

Juno et le Paycock a été réalisée en 1930, et ce fut l’une des premières œuvres d’Hitchcock. Juno et le Paycock suit une famille de Dublin pendant la guerre civile irlandaise. Le casting comprend Maire O’Neill, Edward Chapman, Sidney Morgan, Sara Allgood, Barry Fitzgerald et Kathleen O’Regan. Il est basé sur la pièce de théâtre du même nom.

Juno et le Paycock parle de cette famille ouvrière irlandaise et de la tragédie qu’ils endurent tous à cause de la guerre, des vices ou de la cupidité. Apparemment, l’adaptation de la pièce au film par Hitchcock est aussi proche que possible de la pièce originale.

