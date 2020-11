PSG.LGD devance 4h du matin dans la grande finale du championnat professionnel CDA-FDC exténuant

Le premier tournoi de l’équipe d’étoiles chinoises Four Angry Men ne s’est pas déroulé comme prévu. L’ancienne équipe de Fy et Somnus, PSG.LGD, est venue gâcher la fête, remportant le championnat professionnel CDA-FDC 3-2 dans une série qui a fait la distance.

Les anciens piliers de la LGD fy et Somnus ont annoncé qu’ils quittaient l’illustre organisation en septembre, suite à l’expiration de leurs contrats. Une longue liste de réalisations, y compris plusieurs victoires majeures et deux podiums à The International 2018 et 2019, a été laissée pour compte en faveur de 4AM, un début PUBG organisation eSport cherchant à se diversifier Dota 2.

Les deux équipes ont terminé en tête de leurs groupes respectifs et se seraient rencontrées plus tôt dans la tranche supérieure si 4h du matin n’était pas tombé à Royal Never Give Up dans leur première série éliminatoire. La première rencontre entre les anciens alliés devra attendre la grande finale, où les deux équipes éliminent leurs challengers l’un après l’autre.

Il ne s’agissait que des huit séries officielles de 4 heures du matin et, bien qu’ils ne puissent prétendre au trophée, l’équipe pouvait se réjouir d’une démonstration animée avec son équipe très talentueuse.

Cette victoire de tournoi marque la deuxième victoire de tournoi de la nouvelle formation de LGD, après avoir remporté la Chine Dota 2 Pro Cup il y a un mois, et troisième parmi les deux premiers. Ils rentrent chez eux avec 29 934 $ et le trophée, tandis que les finalistes à 4 heures du matin ont gagné 22 451 $.

Le premier match était une victoire par les livres pour 4AM avec trois noyaux très cultivés et axés sur la poussée dans Troll Warlord, Leshrac et Nature’s Prophet. LGD ne pouvait pas correspondre à leur tempo, incapable de trouver suffisamment de choix même avec des gankers dévoués comme un mid Tiny et soutenir Mirana et a été obligé de regarder leurs structures démontées l’une après l’autre.

LGD a doublé son style de jeu ganking lors du deuxième match. Ils ont plutôt opté pour des héros à forte rafale dans Zeus et Lina pour s’assurer que Tiny de Faith_bian avait toujours des dégâts consécutifs. LGD s’est régalé du squishy Drow Ranger d’Eurus, s’assurant que son Battlefury Lifestealer devenait incontrôlable sur les graphiques de la valeur nette.

4AM semblait en bonne voie pour répéter sa performance du premier match avec un tri-core stable, échangeant Troll contre le Sven dans le troisième match. LGD a jeté une énorme clé dans les plans de l’adversaire sous la forme d’Anti-Mage d’Ame. Alors que 4AM sécurisait deux couloirs de casernes au milieu du match, Ame continuait d’exercer une pression avec une poussée de division sans égal. Son immense mobilité et sa capacité de survie se sont avérés trop difficiles à gérer pour ses adversaires, et il a conduit son équipe au point de match.

Somnus, la star de la voie médiane de 4 AM, a présenté son ancienne équipe avec un choix Queen of Pain lors du quatrième match, un héros qui est tombé en disgrâce dans la récente méta. Somnus a fait des ravages sur la carte, aidant son équipe à obtenir un avantage inattaquable. LGD n’a pas pu rassembler une force de combat appropriée, et finalement, Sven d’Eurus a épongé les restes de LGD et a envoyé la série à un match final décisif.

Pour le décideur, LGD a choisi deux frontliners tanky à Magnus et Slardar pour protéger leur choix de Drow Ranger. 4AM a cherché à faire de même, en rédigeant une formation de combat d’équipe autour d’un gardien d’arc. Le dernier match a vu les deux équipes sur une alerte accrue, ce qui a permis une première mi-temps au rythme lent qui a vu 4 heures du matin légèrement devant.

Alors que les deux courses se sont bien assorties, ce sont les initiateurs de LGD qui ont fait la différence. Cheng «NothingToSay» Magnus de Jin Xiang et Slardar de Faith_bian ont dicté le rythme de chaque combat d’équipe, écrasant la pléthore de capacités de 4 AM pour stériliser Arc Warden d’Eurus, forçant 4 AM à taper après une série exténuante.

