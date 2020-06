PSG : le Qatar devra 5,6 millions d’euros à Silva et Cavani

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a confirmé le départ de Thiago Silva et d’Edinson Cavani lors de son interview avec le Journal Du Dimanche. Par ailleurs, il faut dire que le club est contraint de tenter une prolongation de deux mois de leur contrat.

« Ça a été une décision très difficile à prendre », a expliqué le dirigeant parisien durant son entretien avec le JDD ce dimanche. En effet, ce dernier a confirmé le départ de défenseur Thiago Silva et de l’attaquant Edinson Cavani récemment. Pour rappel, le Brésilien de 35 ans et l’Uruguayen de 33 ans étaient respectivement le capitaine et le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec son score de 200 buts. Si leurs contrats devaient alors prendre fin, ce ne serait actuellement pas le cas, puisque le club est dans l’obligation de les poursuivre. Autrement dit, les deux joueurs porteront encore le maillot rappelant le drapeau du Qatar.

Deux mois de prolongement imprévisible

Le club financé par le Qatar Investment Authority (QIA) est actuellement en train de chercher une initiative suite à la saison actuelle qui vient imprévisiblement de se poursuivre. D’une part, le Paris Saint-Germain est sur le point de mettre fin aux contrats de plusieurs joueurs. D’une autre, il a également des matchs importants à jouer durant les deux prochains à venir. Les membres de l’équipe concernés par la fin de leur contrat auront en effet la possibilité de choisir leur propre club, en début juillet. Cependant, le club de la capitale et son directeur sportif ne souhaitent pas en arriver là, étant donné que le PSG doit encore participer à trois grandes compétitions.

Un championnat à finir

Bref, s’il compte aller au bout de la Coupe de France, de la Coupe de la Ligue et de la Ligue des champions, il aura certainement besoin de ses deux légendes. Pour rappel, il ne faut pas oublier qu’ils ont marqué un tournant dans l’histoire de l’équipe depuis que celle-ci appartient au Qatar. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaifi souhaite à ce qu’ils enfilent le maillot de l’équipe à Lisbonne, autrement dit dans la C1 en août prochain. En attendant, l’UEFA va établir le calendrier et l’endroit des matchs finals de la Ligue des champions le 24 juin.

Du côté de Thiago Silva et d’Edinson Cavani

Pour les deux joueurs, c’est loin d’être la même chose. En effet, il faut rappeler qu’ils n’ont pas encore bien digéré la façon avec laquelle le club dirigé par Leonardo a mis fin à leur parcours. Il est évident qu’après un terme avec la belle et longue histoire qu’ils ont vécue avec la PSG, ils trouveront certainement un moyen pour exprimer leur revanche. Et apparemment, ils l’ont d’ores et déjà trouvé. Évidemment, ils ont choisi de marquer leur coup en réclamant leur salaire.