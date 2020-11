PS5 & XSX – Un bogue HDMI 2.1 empêche une lecture correcte en mode performance

Au cours des derniers jours, un rapport sur Internet a fait sensation que « sérieux«Révèle un bogue dans la prochaine norme HDMI 2.1, qui affecte particulièrement la Xbox Series X et les nouvelles cartes graphiques Nvidia. La PS5 peut également être affectée, bien qu’il n’y ait toujours pas de tests correspondants.

Le bogue se produit lorsque vous connectez votre carte graphique XSX ou Nvidia au téléviseur via un AVR / AVC actuel de Denon, Marantz ou Yamaha et sélectionnez un mode hautes performances (4K / 120fps, 8K / 60fps). Avec la connexion HDMI 2.1, ceux-ci reposent sur un chipset de Panasonic, ce qui signifie que l’image reste alors simplement noire et qu’aucun son n’est émis. Si vous connectez la console ou la carte graphique directement au téléviseur, tout fonctionne comme d’habitude. Le problème peut donc provenir du chipset HDMI 2.1 des AVR et des AVC.

Les fabricants recherchent une solution

Les fabricants derrière les AVR et AVC, Sound United et Yamaha, ont confirmé le problème et recherchent actuellement une solution permanente. Dans un communiqué, Sound United explique:

«Certains nouveaux appareils source de jeu prenant en charge la sortie 4K / 120Hz peuvent ne pas fonctionner pleinement avec les AVR 8K Denon (ou Marantz). Vous pouvez trouver ce problème d’incompatibilité en raison d’une incompatibilité de chipset HDMI entre les appareils. Si le système affecté est connecté à l’AVR via une entrée HDMI 8K et est réglé sur 4K / 120Hz, et que l’option Format de signal 4K de l’AVR est réglée sur 8K Enhanced, la vidéo source du système peut ne pas apparaître sur l’écran et la source audio du système traité par l’AVR n’est pas émis. Ce problème se produit uniquement lors de l’utilisation d’un écran prenant en charge 4K / 120Hz. «

Cela devrait donc affecter à peu près tous les modèles de l’année en cours qui utilisent HDMI 2.1 pour la première fois. Le problème est actuellement étudié par les fabricants qui proposeront une solution de contournement d’ici là. Selon cela, vous devez connecter le XSX / PS5 etc. directement au téléviseur et renvoyer le son à l’AVR / AVC via eArc. Une autre solution de contournement recommande de vous limiter à un maximum de 4K et 60fps au début.

Il est actuellement difficile de savoir si cette erreur peut être corrigée avec une mise à jour logicielle. On suppose qu’à la fin, il ne sera même pas nécessaire de remplacer le chipset entier, pour lequel tout le monde devrait envoyer son AVR / AVC au fabricant.

Comme mentionné, le problème ne peut actuellement être reproduit qu’avec les cartes graphiques Xbox Series X et Nvidia. Les prochains jours devraient montrer si la PS5 a également des problèmes à cet égard.

Mise à jour: Les utilisateurs du forum HiFi discutent déjà avec enthousiasme de la question et font la lumière sur le tout. Les utilisateurs de PS5 pourraient avoir de la chance. Le problème réside donc dans la nouvelle méthode de transmission FRL (Lien à taux fixe), qui est utilisé par la Xbox Series X et les nouvelles cartes graphiques Nvidia sous forme non compressée. Sony, en revanche, utilise un processus compressé et peut donc ne pas être affecté, même si cela doit encore être testé.

Il y aurait d’autres problèmes sur la Xbox avec VRR et ALLM, qui ne fonctionnent pas correctement en relation avec une haute résolution de la fréquence d’images.

Si l’erreur est effectivement due à cela, on ne croit pas ici non plus que cela puisse être corrigé par une mise à jour logicielle et qu’une solution à court terme est donc exclue.

Mise à jour: Dans une déclaration actuelle de Yamaha, ils confirment que leurs propres modèles sont également concernés, notamment les RX-V6A, RX-V4A, TSR-700 et TSR-400. On ne sait pas quand une solution peut être proposée.

Cependant, on doute qu’une mise à jour du firmware soit suffisante et qu’un remplacement matériel sera probablement nécessaire. Cependant, la PS5 ne sera probablement pas affectée, selon Yamaha.

Si cela n’affectait en fait que les cartes graphiques Xbox et Nvidia à la fin, repenser un processus compressé serait une solution possible, qui est certainement disponible dans les spécifications de HDMI 2.1.