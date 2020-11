PS5 Xbox Series X lance la destruction des limites de données et bat des records d’utilisation d’Internet

La saison d’automne est toujours une période difficile pour les jeux, et c’est avant que vous ne teniez compte d’une pandémie qui maintient les gens à l’intérieur, du lancement de nouvelles consoles et des mises à jour de jeux numériques et de la taille des fichiers plus grande que jamais. Le lancement de la semaine dernière des consoles Xbox Series X et PS5, ainsi que des téléchargements de jeux et des mises à jour, a provoqué une énorme augmentation du trafic Internet, obligeant les gens à dépasser leurs limites de données et même à battre des records pour les FAI au Royaume-Uni (où la PS5 n’a même pas encore officiellement lancé).

La BBC a rapporté la semaine dernière que BT, Virgin Media, Sky, TalkTalk, Vodafone, City Fiber et Zen Internet ont tous connu un énorme pic de demande de données le mardi 10 novembre lors du lancement de la Xbox Series X. Alors que les joueurs recevaient la nouvelle console et commençaient à télécharger de nouveaux jeux, les fournisseurs ont atteint un nombre record.

BT avait 18 térabits par seconde à son apogée, soit l’équivalent de 1 510 heures de vidéo haute définition par seconde. Virgin Media a enregistré une augmentation de 30% par rapport au mois précédent. Zen a déclaré que la demande était 11,6% plus élevée que son pic précédent. Les autres fournisseurs ont signalé des augmentations et des pics similaires dans tous les domaines pour mardi et mercredi, en particulier lorsque les nouveaux joueurs ont chargé leurs consoles de jeux et de mises à jour. Étant au Royaume-Uni, ces FAI ont fait remarquer qu’ils devaient également rendre compte du lancement de la PS5 cette semaine.

La BBC note que le mardi 10 novembre avait un certain nombre d’autres facteurs qui auraient pu avoir un impact sur l’utilisation des données en plus de l’arrivée de la nouvelle console chez de nombreux joueurs:

Call of Duty Modern Warfare / Zone de guerre mise à jour (~ 65 Go)

Call of Duty Black Ops Guerre froide précharge (~ 130 Go)

Destiny 2 au-delà de la lumière lancement (~ 65 Go)

Assassin’s Creed Valhalla version (~ 60 Go, mise à jour 8 Go Day One)

Bon nombre des pics de données signalés précédemment par ces FAI correspondent au lancement de nouveaux Appel du devoir saisons, avec les lancements de la saison quatre (juin) et de la saison cinq (5 août) cités comme jours de circulation importants. Compte tenu de l’énormité des téléchargements requis pour les nouvelles mises à jour saisonnières et plus de 80 millions de personnes jouent Call of Duty Warzone, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi la cadence de mise à jour saisonnière de la franchise aurait un impact sur l’utilisation des données Internet.

Les rapports sur l’utilisation des données la semaine dernière aux États-Unis ne sont pas aussi faciles à trouver, mais un certain nombre d’acteurs ont signalé que leurs limites de données étaient proches ou dépassées avec les nouvelles consoles. Après avoir reçu la PS5 pour examen fin octobre, j’ai reçu un avis que je n’avais jamais vu auparavant de Xfinity: «Vous avez atteint 95% de votre limite de données mensuelle.» De même, avant le lancement américain de la PS5 le 12 novembre, j’avais déjà mangé 75% de mon plafond de données de 1,2 To pour le mois. Pour le moment, je crains d’arriver à la fin du mois avec ce qu’il me reste. D’autres membres du personnel de PSLS ont déclaré avoir dépassé leur limite mensuelle grâce à la réception de leurs nouvelles PS5 et au téléchargement immédiat d’un tas de jeux.

Les verrouillages de COVID-19 en mars ont créé une augmentation de l’utilisation d’Internet, car les gens ont commencé à travailler à distance de chez eux et à se tourner vers des activités gourmandes en données comme le streaming vidéo et les jeux vidéo en ligne pour passer le temps. La prévalence des jeux numériques et les mises à jour fréquentes des jeux étant plus courantes, les réseaux avaient déjà été stressés cette année.

Maintenant que les nouvelles consoles sont chez les joueurs – à l’exception du lancement britannique de la PS5 cette semaine – les FAI devraient commencer à voir des pics collectifs se répandre un peu plus. Début décembre pourrait provoquer un autre pic grâce au lancement de la première saison de Call of Duty Black Ops Guerre froide et le Destin 2 mise à jour de nouvelle génération qui optimisera le tireur de butin de Bungie pour les nouvelles consoles.

Votre internet a-t-il été mis à rude épreuve à cause du lancement des nouvelles consoles? Combien de données avez-vous utilisé pour mettre de nouveaux jeux sur votre PS5? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.