PS5 Xbox Series S rejoint la liste des «  meilleures inventions de 2020  » de Time

La PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series S de Microsoft viennent tout juste de sortir, mais elles ont déjà rejoint la liste des «meilleures inventions de 2020» de Time.

Selon la publication, les «petites avancées» de la PS5 se combinent pour créer une expérience de jeu «révolutionnaire» pour ses utilisateurs. Le contrôleur DualSense et Insomniac Games ‘ Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a également reçu un signe de tête de Time. Un bref paragraphe expliquant l’inclusion de PS5 dans la liste se lit comme suit:

La nouvelle console de jeu de Sony repose sur de petites avancées qui se combinent pour créer une expérience révolutionnaire. Mesurant plus d’un pied et pesant un peu moins de 10 lb, la PlayStation 5 est l’une des plus grandes consoles de jeux vidéo jamais fabriquées – Sony avait besoin d’espace pour prendre en charge des titres visuellement spectaculaires comme Spider-Man: Miles Morales. Les jeux se chargent presque instantanément, grâce à un disque dur à semi-conducteurs. Le processeur graphique est presque 10 fois plus rapide que celui du PS 4, ce qui permet de beaux visuels, et un nouveau contrôleur regorge de capteurs de retour haptique qui ajoutent une nouvelle dimension au jeu. Lorsqu’un personnage marche sur le sable, les joueurs ressentent le cran du contrôleur; lorsque Spider-Man saisit une voiture de métro, les joueurs sentent le grondement du train. Ajoutez-le, et c’est peut-être la console de jeu vidéo la plus puissante que nous ayons jamais vue.