PS5 vs Xbox Series X: Phil Spencer se sent bien à propos de Xbox Advantage

Le directeur de Microsoft, Phil Spencer, a déclaré que bien que Sony ait fait du « bon travail » avec son événement révélant la PlayStation 5, il se sentait confiant quant à la position de la Xbox Series X maintenant qu’il avait vu ce que Sony avait en magasin.

S’exprimant lors de la récente conférence Gamelab Live (via Video Games Chronicle), Spencer a déclaré qu’il pensait que l’avantage matériel de la Xbox Series X deviendrait plus visible à l’avenir, et en tant que concurrent, Microsoft est heureux d’avoir une idée de ce que Sony fait.

Pour être honnête, je me sentais bien après avoir vu leur émission. Je pense que les avantages matériels que nous avons construits vont apparaître au fur et à mesure que nous parlerons davantage de nos jeux et de nos fréquences d’images et d’autres choses. Je pensais que la gamme de jeux que nous aurons au lancement me plaisait vraiment, et nous avons eu plus de clarté sur ce qu’ils faisaient lors de leur émission, ce qui nous a juste aidés à nous concentrer davantage sur ce que nous avons, et Je pense que ce sera une force pour nous au lancement.

J’ai donc pensé qu’ils faisaient du bon travail, je pensais qu’ils faisaient ce qu’ils faisaient très bien et ils l’ont fait, mais quand je pense à la position dans laquelle nous sommes, avec les jeux que nous allons pouvoir montrer et comment ils vont apparaître, et l’avantage matériel que nous avons, je pense que nous sommes dans une très bonne position.