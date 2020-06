PS5 : une console moins bruyante et plus puissante

Sony travaille actuellement sur une technologie futuriste notamment la réalisation de la prochaine console PS5. Pour permettre aux joueurs de jouer avec moins de bruit, Sonny fait des efforts pour changer cela.

PS5 s’est enfin montrée

Dévoilée la semaine dernière, une conférence a été organisée pour la présentation de la PlayStation. Le prix et la date de sortie de cette nouvelle console sont encore inconnus, mais cela est prévu à la fin de l’année 2020 juste avant les fêtes. Deux versions seront disponibles à l’achat dont PlayStation 5 avec lecteur de disque et PlayStation 5 Digital Edition sans lecteur de disque. Les accessoires ont été également dévoilés en particulier une caméra HD, un casque sans fil avec son 3D, une station pour recharger deux manettes DualSense en même temps, ainsi qu’une télécommande multimédia.

Une console sans bruit ?

Un des points négatifs des modèles PlayStation est le son très bruyant qu’il dégage. Les joueurs de PS4 et de PS4 Pro n’ont pas hésité de critiquer ses bruits dérangeants que faisait leur console, surtout dans les jeux ouverts où beaucoup d’éléments sont chargés. Contrairement aux versions précédentes, par cette nouvelle console, les joueurs diront au revoir aux bruits. Afin de réaliser cela, de nombreux efforts ont été déploré. C’est ce que Simon Rutter, un des acdres de Sony Interactive Entertainment pour le marché européen, a affirmé au Guardian. À ce niveau, la prochaine PlayStation sera moins dérangeante. Cependant, il n’a pas précisé si c’est aussi le cas pour les gros jeux comme les Grand Theft Auto et Red Dead Redemption.

Design de la PS5

En taille, la nouvelle PS5 semble plus grande que les versions précédentes. Afin de mieux régler la ventilation, des ajustements nécessaires ont été effectués. Jusqu’à présent, Sonny n’a pas précisé des détails sur ce point. Aussi, il a présenté des brevets qui pourraient améliorer la circulation de l’air. Il s’agit du kit de développement de la PlayStation 5. Cependant, il est possible que la forme finale de la console utilise des éléments similaires. La PlayStation 5 s’est dévoilée avec beaucoup plus de style et de discrétion. Une finition bi-ton, en noir et blanc accompagné d’un éclairage bleu et d’une coque qui ferme sa partie centrale dans un cinq en chiffre romain.