PS5 SSD mieux que les PC haut de gamme, le PC devra rattraper son retard

Depuis longtemps, nous entendons parler de SSD (disques SSD) comme le plus grand pas en avant dans la prochaine génération de consoles. Microsoft et Sony les auront tous deux respectivement sur la Xbox Series X et la PS5, mais Mark Cerny de Sony a parlé d’une architecture spéciale sur le SSD PS5 qui en fait plus qu’un simple disque dur à semi-conducteurs standard. La révélation d’aujourd’hui de l’Unreal Engine 5 exécutant une démo de technologie de jeu en temps réel sur la PS5 a incité le PDG d’Epic, Tim Sweeney, à commenter le SSD PS5 unique de Sony, affirmant que la solution de stockage est la meilleure de sa catégorie, à la fois sur les consoles et les PC haut de gamme. .

Sweeney a fait la déclaration dans une interview avec Geoff Keighley après avoir présenté le nouveau moteur aujourd’hui:

Le système de stockage de Sony est absolument de classe mondiale. Non seulement le meilleur de sa catégorie sur console, mais aussi le meilleur sur n’importe quelle plate-forme, meilleur que les PC haut de gamme. Cela va permettre les types d’immersion dont nous n’aurions pu rêver dans le passé. Le monde des écrans de chargement est terminé. L’époque des pop-in et de la géométrie surgit alors que vous traversez ces environnements de jeu.

En outre, Epic a travaillé en étroite collaboration avec Sony, réitérant le point dans un point de presse tout en disant que les SSD pour PC devront rattraper ce que Sony fait. The Verge a rapporté la citation de Sweeneys:

Nous travaillons très étroitement avec Sony depuis assez longtemps sur le stockage. L’architecture de stockage sur la PS5 est bien en avance sur tout ce que vous pouvez acheter sur n’importe quoi sur PC pour n’importe quelle somme d’argent en ce moment. Cela va aider à piloter les futurs PC. [The PC market is] va voir cette chose expédiée et dire: « Oh wow, les SSD vont devoir rattraper ce retard. »

Le facteur clé n’est pas la vitesse ou la taille du lecteur, mais la manière personnalisée dont Sony a conçu le lecteur pour accéder aux données et attribuer des priorités. Epic Games a développé Unreal Engine 5 parallèlement au développement de la PlayStation 5 et de son SSD, en étroite collaboration avec Sony pour optimiser son moteur de nouvelle génération non seulement en théorie, mais en pratique sur le matériel sur lequel il exécutera les jeux. Le résultat est la démo de la technologie de gameplay PS5 que nous avons pu voir plus tôt dans la journée, une vitrine impressionnante, si ambitieuse, de ce qui est possible lorsque les développeurs se penchent sur ces fonctionnalités.

Nous en savons un peu plus sur le SSD PS5 intégré, comme sa taille relativement petite (seulement 825 Go) et le fait qu’une solution à semi-conducteurs peut conduire à des tailles de fichiers massivement réduites en éliminant la duplication d’actifs commune sur les disques durs. Les développeurs louent vaguement le SSD PS5 depuis près d’un an maintenant, depuis que Sony a commencé à en parler en avril 2019, mais ce timbre d’approbation du vétérinaire de l’industrie Tim Sweeney est peut-être l’un des éléments de preuve les plus solides que nous ayons pour combien ce petit morceau de matériel va changer fondamentalement le jeu de nouvelle génération.

Bien que les consoles soient généralement à la traîne des jeux PC haut de gamme, il est intéressant de voir le changement dynamique, en particulier parce que les consoles fournissent une référence et des spécifications de base garanties que tous les joueurs auront, nécessitant moins d’optimisation de plusieurs composants différents de la façon dont les jeux PC le font. Il peut également faire ces choses spéciales avec son lecteur et son architecture qui déverrouillent les portes et les bosses de route lisses, dépassant apparemment n’importe quoi sur le marché des PC aujourd’hui.

Sony n’a pas encore vraiment sorti et commencé à parler de la PS5. Il est toujours en train de commercialiser ses deux dernières grandes exclusivités PlayStation 4 (Le dernier d’entre nous, partie II et Fantôme de Tsushima), mais des rapports récents indiquent que la société se prépare pour un grand dévoilement au début du mois prochain, montrant enfin la console complète, le prix et la date de sortie, qui est toujours sur la bonne voie pour les vacances 2020.