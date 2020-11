PS5: Sony publie la FAQ sur le lancement ultime

Peu de temps avant le lancement officiel de la PS5 sur le marché, Sony a publié une ultime FAQ sur sa nouvelle console, qui résume encore une fois tous les faits.

Fondamentalement, c’est encore une fois un résumé détaillé de ce qui a été prié de haut en bas au cours des dernières semaines et mois. Cela comprend des informations telles que:

Spécifications matérielles ainsi que des détails sur le disque dur SSD et des fonctionnalités telles que l’audio 3D,

der DualSense Wireless-Controller,

Jeux PS5, rétrocompatibilité des jeux PS4 et de la collection PS Plus,

Périphériques et accessoires, y compris la prise en charge de PlayStation VR, la caméra HD, la télécommande multimédia ainsi que des détails sur les casques et autres options de connexion

ainsi que l’expérience utilisateur de la PS5, y compris une explication des applications et de toutes les fonctions en ligne.

En particulier, il est à nouveau souligné que vous ne devez pas acheter de mémoire SSD plus volumineuse sans qu’elles n’aient été certifiées par Sony. Même les mémoires M.2 théoriquement appropriées ne peuvent pas être utilisées simplement avec la PS5. Dans tous les cas, une mise à jour s’impose, comme nous l’avons découvert il y a quelques jours.

Le point sur HDMI 2.1 est divertissant, car vous garantissez que la PS5 prend en charge cette norme et donc également 4K à 120 Hz. Cependant, vous avez besoin d’un téléviseur 4K compatible HDMI 2.1, qui, selon Sony, n’est pas encore très répandu. Ironiquement, pas même dans votre propre portefeuille.

Dolby Atmos et DTS: X mit an Bord

Les informations sur les formats audio pris en charge pour la lecture multimédia sont maintenant beaucoup plus intéressantes. Les deux Dolby Atmos et DTS: X sont inclus ici, qui sont connus pour être stockés dans les pistes sonores de DTS-HD et Dolby True-HD. Comme pour la PS4, le son ne devra être émis que via bitstream, l’AVR / AVC fera le reste.

La console PS5 prend en charge les formats audio suivants:

Dolby Digital (max.5,1-Kanal)

Dolby Digital Plus (max.7,1-Kanal)

Dolby TrueHD (7,1 Kanal max.)

DTS (5,1 canaux max.)

Audio haute résolution DTS-HD (7,1 Kanal max.)

Audio maître DTS-HD (max. 7.1-Kanal)

AAC (max.5,1 canaux)

Linéaires PCM (max.7,1-Kanal)

Jeux disponibles au lancement

Sinon, il y a un aperçu des jeux disponibles le jour du lancement. Ceux-ci inclus:

de Sony:

Salle de jeux d’Astro (Japan Studio) (pré-installé sur PS5)

(Japan Studio) (pré-installé sur PS5) Les âmes du démon (SIE Worldwide Studios, Bluepoint Games

(SIE Worldwide Studios, Bluepoint Games Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Jeux insomniaques

(Jeux insomniaques Merveille’ s Spider-Man remasterisé (dans le Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition inclus) (Jeux insomniaques

(Jeux insomniaques Sackboy: une grande aventure (Sumo numérique

d’un éditeur tiers:

Assassins Creed Valhalla (Ubisoft)

(Ubisoft) Borderlands 3 (2K)

(2K) Bugsnax (Jeunes chevaux) Remarque: disponible dès le lancement sur PlayStation 5 pour les membres PlayStation Plus sans frais supplémentaires jusqu’au 4 janvier 2021!

(Jeunes chevaux) Mort à la lumière du jour (Comportement)

(Comportement) Le diable peut pleurer 5 (Capcom)

(Capcom) Saleté 5 (Codemasters)

(Codemasters) Fortnite (Épique)

(Épique) Godfall (Boîte de vitesses)

(Boîte de vitesses) Guerrier Goonya (Mutant)

(Mutant) Roi Oddball (10Tons Ltd)

(10Tons Ltd) Maneater (Tripwire)

(Tripwire) NBA 2K21 (2K)

(2K) No Man’s Sky (Bonjour les jeux)

(Bonjour les jeux) Observateur: System Redux (Bloober)

(Bloober) Trop cuit: tout ce que vous pouvez manger (Équipe 17)

(Équipe 17) Le sans chemin (Annapurna)

(Annapurna) Planète Coaster (Frontière)

(Frontière) Édition Warhammer Chaosbane Slayer (Nacon)

(Nacon) Watch Dogs Légion (Numérique pour tous les pays sauf la Chine et le Japon. Printemps 2021 pour le Japon)

(Numérique pour tous les pays sauf la Chine et le Japon. Printemps 2021 pour le Japon) Championnat du Monde des Rallyes WRC 9 FIA (Nacon) (Numérique pour tous les pays sauf la Chine et le Japon. Printemps 2021 pour le Japon)

Ainsi, la PS5 commence avec pas moins de deux titres qui ont été explicitement développés pour la PS5, et l’un d’eux n’est qu’un remake.

Tous les détails supplémentaires sur la manette, l’expérience utilisateur, les applications, les accessoires et bien plus encore sont disponibles sur le blog officiel PlayStation.