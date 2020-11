PS5: Sony promet une gestion des données plus efficace pour les téléchargements

Avec les 667 Go disponibles que la PS5 fournit avec sa mémoire interne, il faut être plus prudent à l’avenir. Étant donné que l’extension du stockage externe ne sera pas disponible dans un avenir prévisible, un système de gestion des données plus efficace devrait aider.

Dans la FAQ officielle PS5 de Sony, il y a au moins la perspective que les téléchargements et l’espace de stockage seront échangés plus rapidement et plus efficacement à l’avenir. Le joueur peut décider lui-même de la partie de téléchargement à prioriser, par exemple d’abord la campagne et plus tard les ressources multijoueurs.

Sony écrit:

« Le téléchargement et l’application des mises à jour du logiciel de jeu sur la console PS5 devraient généralement être plus rapides que sur la console PS4 car la taille des données des mises à jour et des correctifs est gérée plus efficacement. »

À l’avenir, la mémoire système pourra également être mieux gérée via la nouvelle application PlayStation, par exemple pour faire de la place pour les téléchargements à venir.

Cependant, cette solution ne semble pas être le jaune de l’œuf si vous regardez l’utilisation actuelle de la mémoire des jeux PS5. 2Ks NBA 2K21 utilise un tarif forfaitaire de 150 Go, Call of Duty: Guerre froide Black Ops suppose même 250 Go. Tout le monde peut se débrouiller seul lorsque sa PS5 sera pleine à craquer.

Vous ne contournerez donc pas une extension de mémoire et ne pourrez qu’espérer que Sony suivra le plus vite possible.