PS5: Sony interdit la vente de plaques frontales personnalisées

Apparemment, quelqu’un a senti trop tôt un gros problème auquel Sony met tout simplement un terme.

Comme on le sait, les ailes latérales de la PS5 peuvent être échangées, après l’annonce de laquelle les premiers magasins sont apparus sur Internet qui proposaient des façades individuelles de différentes couleurs. Jusqu’à présent, il n’était pas du tout clair si cela aurait fonctionné.

Les ventes doivent être arrêtées

En raison de la large couverture, bien sûr, Sony a également pris conscience de cela et a menacé de poursuites judiciaires contre le fournisseur s’il n’arrêtait pas de vendre ces façades. Tout a commencé avec le nom de domaine, qui a été modifié à bref délai. Apparemment encore trop peu, vous ne voulez pas voir de copies des faces avant de tiers, du moins pas encore.

Dans le cas, Sony s’appuie sur la propriété intellectuelle qui s’étend également aux faces avant. Le design de la PS5 est complètement protégé et certaines parties ne peuvent pas être simplement copiées. La vente a été interdite dans le monde entier sans plus tarder, ce que ledit fournisseur respecte également. Les précommandes de ces façades déjà passées seront également remboursées, comme vous pouvez le garantir. En plus, on admet que l’on maintenant « un peu plus intelligent«Ce serait en ce qui concerne le droit des marques.

Tôt ou tard, Sony proposera probablement ses propres façades pour la PS5 ou du moins les autorisera. On s’attend déjà à ce que cela crée des éditions spéciales uniques de la PS5. Ce que vous faites personnellement avec vos faces avant dépend bien entendu de vous. Mais atteindre la bombe aérosol ne devrait pas tarder à venir.