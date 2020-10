PS5: Sony espère une domination mondiale supplémentaire de 100 millions de dollars si nécessaire

La PS4 atteint actuellement la barre des 114 millions vendus, ce que Sony espère que la PS5 suivra. La domination mondiale de PlayStation semble ne laisser aucun doute.

Cela dit, le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, lors de la conférence des investisseurs actuelle, où Ryan a de nouveau fait référence aux numéros de pré-commande actuels. Aux États-Unis, par exemple, plus de consoles PS5 pourraient être vendues dans les 12 premières heures que dans les 12 premières semaines avec la PS4.

Afin d’atteindre cet objectif, ils continueront de s’appuyer sur des titres exclusifs solides à l’avenir, mais envisagent également de nouveaux achats de studios. Vous souhaitez les développer de manière organique et « Renforcer les compétences internes grâce à des fusions et acquisitions sélectives ».

© Rise at Seven

PlayStation domine 84% des marchés

Une statistique intéressante vient également de Rise at Seven, selon laquelle PlayStation a une domination mondiale de 84% sur la Xbox, même dans son pays d’origine aux États-Unis. 161 pays ont été utilisés, dont 148 Sony est clairement en avance.

« Nous avons utilisé les données de recherche mondiales et la part de marché en ligne pour déterminer laquelle des nouvelles consoles est actuellement la plus populaire dans chaque pays – Xbox ou Playstation? » A déclaré Carrie Rose, co-fondatrice de Rise at Seven.

En Allemagne, par exemple, PlayStation détient une part de marché de 78%, aux États-Unis, elle dépasse désormais 56% et au Japon, 98%. Il devrait déjà être clair qui dirigera à nouveau la prochaine génération, même si Microsoft peut de plus en plus rattraper son retard.