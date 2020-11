PS5 Scalper génère 40000 $ de bénéfices en une semaine, sur 200 consoles

Alors que le célèbre groupe de scalper CrepChiefNotify a fait la une des journaux grâce à ses exploits, un vendeur solitaire non lié a également réussi à gagner 40000 dollars en une semaine grâce à la vente de consoles PlayStation 5. Tel que rapporté par Business Insider, l’homme connu uniquement sous le nom de «Mark F» a réussi à s’emparer de 221 consoles PS5 à revendre à des clients désespérés.

Le vendeur basé aux États-Unis a acquis son stock grâce à une combinaison de robots et de ventes en ligne authentiques. Entre 110 consoles numériques uniquement et 111 consoles de disque, son entreprise a coûté un total de 99 500 $. Il a ensuite revendu les consoles pour 1000 $ chacune, soit plus du double de leur prix d’origine. Avec au moins 500 $ de profit sur chaque machine, il gagne une somme d’argent assez importante – rien que la semaine dernière, il a réussi à gagner 40000 $ grâce aux ventes de PS5.

Avec de nombreuses personnes qui réclament de mettre la main sur la dernière console, il ne semble pas manquer d’acheteurs potentiels malgré ses prix exorbitants. Même si Sony a promis de publier plus d’inventaire d’ici la fin de l’année, des familles désespérées se sont tournées vers le marché secondaire pour s’assurer de pouvoir mettre la main sur la dernière console PlayStation à temps pour Noël. Au rythme où il évolue, il est fort probable qu’il vendra toutes ces consoles sans problème.

Les détaillants ont eu du mal à lutter contre l’utilisation de robots volant des consoles à de véritables clients. Le résultat est que ceux qui tentent d’éviter le marché secondaire sont de plus en plus frustrés. Les stocks limités se sont épuisés en quelques secondes chez tous les détaillants, de nombreuses personnes faisant la queue pendant des heures avant de se faire dire qu’il ne reste plus rien. En tant que personne qui lutte personnellement pour trouver une console PS5 et qui n’est pas prête à en payer le prix stupide, la situation dans son ensemble a été incroyablement décevante.

