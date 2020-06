PS5 Reveal: Returnal défie votre santé mentale dans l’espace

Je suis sûr qu’à ce stade, nous savons tous que, dans l’espace, personne ne peut vous entendre crier, mais cela ne le rend pas moins effrayant lorsqu’il est présenté avec un scénario digne de crier. Révélé aujourd’hui lors de l’événement PS5 Future of Gaming, Retour de Housemarque (il y a votre place de bingo pour ceux qui ont appelé le retour de Housemarque à un lancement Sony) semble être exactement le genre d’instance que je voudrais crier la tête. Présentant un modèle de personnage impressionnant et une sorte de destin imminent qui ne vient qu’avec une combinaison d’horreurs spatiales eldritch et la remise en question de sa réalité. L’espace, j’ai raison?

Sony décrit Retour comme: « combinant l’action de défilement latéral avec un gameplay roguelike dans un jeu de tir à la troisième personne où les joueurs se battent pour survivre à une planète hostile qui change à chaque mort. Les joueurs peuvent basculer instinctivement entre les modes de tir en utilisant un seul déclencheur adaptatif et peuvent se remettre directement dans l’action après la mort. Le son immersif 3D de la PS5 donne vie au monde étranger autour du joueur, aidant les joueurs à naviguer dans le combat positionnel intense. Venir sur PlayStation 5. «

Les informations supplémentaires sur la façon dont le déclencheur adaptatif de DualSense jouera dans le jeu lourd de Retour semble intéressant et le jeu plus qu’un petit peu d’un Hellblade: le sacrifice de Senua vibe. La voix off de notre personnage principal souligne la perte de sa raison, les souvenirs du passé faisant apparemment partie de cette étrange planète qui change à chaque fois qu’elle meurt et se réveille. Bien sûr, ce n’est pas Pixel Junk Eden mais je suppose que cela devra faire. Cela dit, c’est cool de voir un développeur de longue date comme Housemarque sortir du jeu avec quelque chose de nouveau et d’excitant, ainsi que quelque chose que nous n’avons jamais vu d’eux auparavant.

Attendez-vous à en savoir plus sur Retour au cours de l’année, à un moment donné sur la PlayStation 5.