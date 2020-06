PS5 Reveal: Astro’s Playroom Free, préchargé sur PS5

Présenté lors de la révélation de la PS5 aujourd’hui est la plus récente entrée du Astrobot franchise de plateforme, Salle de jeux d’Astro. Ceci est une version sans PSVR qui cherche à envoyer Astrobot dans le plus grand monde des plates-formes, présentant le même design et le charme incroyables que possédait son prédécesseur PSVR. La bonne nouvelle, cependant, est que Salle de jeux d’Astro va être préchargé sur chaque PS5. C’est vrai, nous revenons à l’époque où les plateformes incroyables étaient incluses gratuitement avec nos consoles. Je ne sais pas pour vous, mais c’est un sacré accord pour une mascotte qui semble avoir enlevé la couronne de mascotte Sony à Nathan Drake, Knack et Sackboy – même si Sackboy a sa propre grande aventure à poursuivre bientôt aussi. Voici la bande-annonce.

Quiconque me connaît sait déjà que je pense Astrobot pour PSVR est l’un des plus grands jeux du cycle et un véritable créateur dans le genre de plateforme. Voir notre petit ami métal se libérer dans une aventure de plateforme à part entière est une nouvelle passionnante et à propos du temps sacrément. La description de la bande-annonce est donc la suivante: «Astro et son équipe vous conduisent à une introduction magique via PS5 dans ce jeu de plateforme amusant qui est préchargé sur PS5. Explorez quatre mondes, chacun basé sur les composants de la console PS5. Chaque zone présente un gameplay innovant qui exploite les nouvelles fonctionnalités de la manette sans fil DualSense de la PS5. Salle de jeux d’Astro arrive sur PlayStation 5. «

Il y a beaucoup à aimer dans cette courte bande-annonce, y compris les lieux étonnants qui sont une marque de fabrique du PSVR Astrobot et même l’original de la PS4 Salle de jeux. Tout, de l’eau et du sable aux plates-formes glacées, semble incroyable et semble être une vitrine fantastique pour la puissance potentielle de la PlayStation 5. Je pleure la perte d’originalité dans la conception que le PSVR offre en tant que plate-forme, mais cela semble être un petit prix payer pour avoir plus de regards sur le monde merveilleux de Astrobot et demandez au personnage de présenter la PS5 d’une manière unique.

Chercher Salle de jeux d’Astro pendant les vacances 2020, il sera gratuit et préchargé pour chaque PlayStation 5. Après tout, vous ne pouvez pas battre gratuitement. Ou quoi que la console va finir par coûter.