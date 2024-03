PS5 Plus : La sélection des jeux gratuits en avril fait polémique au sein de la communauté

Le PlayStation Plus s’apprête à renouveler son offre pour avril 2024, introduisant une sélection de jeux qui risque de diviser les opinions au sein de sa communauté.

Alors que nous tournons à peine la page sur les sorties chargées de mars, Sony nous propose déjà de découvrir ce que réserve le prochain mois pour les abonnés de son service. Avec une liste variée allant du fantastique au multijoueur stratégique, ce nouveau cru a de quoi intriguer autant qu’il peut décevoir. Explorons ensemble les tenants et aboutissants de cette mise à jour du catalogue PS Plus.

Un Trio Inattendu pour Avril

Comme le veut la tradition, Sony enrichit son offre PS Plus en début de mois, proposant aux abonnés un éventail de jeux à ajouter gratuitement à leur bibliothèque numérique. Pour avril 2024, l’entreprise a levé le voile sur trois titres aux univers radicalement différents : « Immortals of Aveum » pour la PS5, « Minecraft Legends » disponible sur PS4 et PS5, et « Skul: The Hero Slayer » pour la PS4. Une diversité qui, bien que séduisante sur le papier, pourrait ne pas correspondre aux attentes de tous les joueurs.

Immortals of Aveum : Un FPS Magique sous le Signe de l’Originalité

Parmi les jeux offerts, « Immortals of Aveum » invite les joueurs à plonger dans un univers où la magie remplace les armes à feu. Ce FPS, développé par un ancien de la série Call of Duty, promet une aventure épique au cœur d’un monde fantastique. Malgré son potentiel, le jeu n’a pas rencontré le succès escompté à sa sortie, laissant les joueurs indifférents face à son offre.

Minecraft Legends : Stratégie et Action au Programme

« Minecraft Legends », de son côté, propose une approche différente de l’univers cubique de Minecraft, avec un mélange de stratégie et d’action. Les joueurs sont appelés à repousser l’invasion des piglins en orchestrant des batailles tactiques et en formant des alliances. Cependant, ce spin-off n’a pas su convaincre la communauté, Microsoft ayant même cessé son suivi peu après son lancement.

Skul: The Hero Slayer, le Coup de Cœur Indé

Le troisième larron, « Skul: The Hero Slayer », semble être le petit bijou de cette sélection. Salué par la critique et les joueurs, ce platformer en 2D adopte les mécaniques des rogue-like avec des niveaux générés procéduralement et un large éventail de compétences à découvrir. Un titre qui pourrait bien être la belle surprise de ce mois pour les abonnés PS Plus.

Des Bonus Gratuits pour les Membres

Au-delà des jeux, Sony continue de gâter ses abonnés avec des packs bonus, dont celui d’Overwatch 2 pour avril. Ce pack inclut des skins légendaires, épiques, et des avancées dans le Battle Pass, enrichissant l’expérience de jeu pour les détenteurs d’un abonnement PS Plus.

L’Impact de la Sélection sur la Communauté

La sélection de jeux gratuits pour avril 2024 illustre la volonté de Sony de diversifier les expériences proposées aux abonnés PS Plus. Cependant, la réception mitigée de certains titres au moment de leur sortie soulève des questions sur leur attractivité au sein du service. Reste à voir si ces choix audacieux séduiront ou diviseront la communauté PlayStation.

