PS5 ne prend pas en charge la sortie 1440p, peut-être dans le futur (mise à jour)

Même si cela n’affecte qu’un nombre relativement restreint de joueurs qui l’utiliseront, Sony prendra peut-être également en charge la résolution native 1440p avec la PS5, c’est-à-dire des moniteurs Quad-HD spéciaux.

Jusqu’à présent, Sony a refusé de prendre en charge la PS4 ou la PS4 Pro, qui ne diffusent nativement que 1080p ou 4K. Cependant, certains joueurs souhaiteraient l’étape intermédiaire avec 1440p. Le fabricant de matériel BenQ l’espère maintenant, qui a écrit sur son site Web que la PS5 prend en charge cette résolution de manière native jusqu’à 120 ips. La partie correspondante a depuis été supprimée.

Ça disait:

« Si vous êtes intéressé par des fréquences d’images élevées, vous devriez envisager un bon moniteur de jeu QHD, car 1440p est pris en charge par la PS5 avec une probabilité plus élevée de 120 Hz dans cette résolution. »

Il est actuellement totalement incertain et non confirmé si Sony se conformera réellement à cela, comme le suppose BenQ. Les spécifications officielles de la PS5 jusqu’à présent n’indiquent que le maximum possible et non les résolutions prises en charge individuellement.

La sortie 1440p peut théoriquement également être soumise via la mise à jour du firmware PS5, comme Microsoft l’a fait avec la Xbox One X. Les résolutions qui seront réellement prises en charge pour le lancement dans quelques jours deviendront certainement bientôt évidentes.

Mise à jour: Selon une demande d’IGN Italie à Sony, la résolution 1440p n’est pas supportée nativement par la PS5.

Mise à jour: Dans une interview avec Hideaki Nishino, vice-président senior de la planification et de la gestion des plates-formes de Sony, il a déclaré que la prise en charge de la résolution native 1440p envisageait s’il y avait une demande. Pour le moment, cependant, la priorité est de jouer à la télévision ordinaire.

Il y a donc encore de l’espoir, même si une telle mise en œuvre prend parfois des années.