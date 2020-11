PS5: l’interface utilisateur devrait rapprocher les joueurs du système

La nouvelle interface utilisateur de la PS5, que Sony a présentée il y a quelques semaines, promet une refonte fondamentale d’une part, mais ne s’éloigne pas trop de l’interface PS4.

Hideaki Nishino, vice-président principal de la planification et de la gestion de la plate-forme de Sony Interactive Entertainment, a commenté cela dans le numéro actuel de Famitsu. En conséquence, l’objectif de l’interface utilisateur PS5 était de rapprocher les joueurs du système et des jeux.

Le concept sous-jacent est basé sur le fait de donner constamment au joueur des conseils et des crochets dans le système afin de l’amener à un niveau plus profond du jeu. Le centre de contrôle, qui offre un accès facile à l’interface utilisateur et à de nombreuses informations sur le jeu, est utilisé à cette fin. À titre d’exemple; à lui seul, le remake de Demon’s Souls a 180 vidéos d’aide disponibles à ce sujet, ce qui, selon Sony, améliorera considérablement l’expérience utilisateur globale.

Interface utilisateur PS4 comme modèle

Dans le même temps, ils ne voulaient pas trop s’éloigner de l’interface utilisateur PS4, qui a été très bien accueillie par les utilisateurs. Cela explique également la structure de la PS5, qui est très, très similaire. Simple et facile à utiliser. Sony espère que la PS5 sera également très bien accueillie sous peu, avec des ajustements constants et des ajouts à suivre à coup sûr.

La PS5 est également plus étroitement connectée au PlayStation Network, de sorte que davantage de contenu en direct est désormais attribué aux jeux, y compris des informations sur les DLC, les mises à jour, les actualités, etc.

À l’avenir, il y aura également des options de personnalisation individuelles, par exemple sous forme de thèmes, comme déjà disponibles sur la PS4.

La PS5 sortira dans ce pays le 19 novembre 2020.