PS5: les fournisseurs s’attendent à ce que jusqu’à 170 millions de consoles soient vendues

La PS5 n’est pas encore sur le marché, mais il y a déjà des prévisions initiales des chiffres de ventes potentiels, qui sont extrêmement positifs.

Selon les fournisseurs, Sony pourrait vendre entre 120 et 170 millions de consoles PS5 au cours des 5 premières années, ce qui dépasserait même largement les chiffres de vente actuels de la PS4. Rien qu’au cours de la première année, des ventes allant jusqu’à 10 millions d’unités sont attendues, qui proviennent des prévisions de production des Japonais eux-mêmes. Dans le même temps, cependant, le cycle de vie peut être raccourci de 6 à 7 ans à 5 ans, comme on le dit.

Il est également rappelé une fois de plus que les fournisseurs ont depuis longtemps commencé à livrer les composants pour la PS5 et les accessoires à Sony, dont le pic est attendu au troisième trimestre de cette année. La plupart des fournisseurs sont basés à Taiwan, y compris TSMC, qui produit le processeur d’AMD, ainsi que ZillTek Technology, Nuvoton Technology et Genesys Logic.

La PS5 sera lancée plus tard cette année.