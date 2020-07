PS5: les coques blanches peuvent évidemment être complètement remplacées

Sony avait précédemment confirmé que la PS5 serait plus personnalisable que n’importe quelle console auparavant. Cela semble affecter les couvertures blanches de la coque extérieure en particulier.

Ainsi, certaines photos de la production ont été mises en ligne et suggèrent que la couverture peut être échangée sans trop d’effort. Apparemment, ils sont simplement branchés et non vissés ou similaires, ce qui entraîne généralement une perte de garantie.

On ne sait pas si les couvercles peuvent être retirés sans dommage ou ne peuvent être installés qu’une seule fois, puis c’est fini. Dans tous les cas, d’après les images, il semble qu’elles n’aient été poussées que sur le boîtier intérieur.

Même si les images semblent à nouveau authentiques, rien de tout cela n’a encore été confirmé par Sony. On peut également se demander si Sony aimerait être en mesure de changer autant le look de la PS5, car généralement les entreprises accordent une grande valeur à la reconnaissance, qui pourrait être modifiée trop facilement.