PS5: le système Accolades récompense les joueurs équitables

Afin de contrer les griefs partiels dans les matchs multijoueurs, Sony a installé un sous-système sur la PS5 qui récompense les joueurs équitables avec des récompenses.

Celles-ci sont attribuées à des joueurs particulièrement serviables, justes ou sportifs, ce qui se reflète alors dans leur profil, des récompenses quasi petites. Selon les mots de Sony, les prix sont conçus pour aider à attirer les meilleurs membres de la communauté « Encourager et reconnaître les influences positives afin que davantage de personnes contribuent et incarnent les idéaux de PlayStation ».

Il existe trois catégories au total: utile, accueillant et bon sport. Helpful est synonyme de personnes considérées comme ayant l’esprit d’équipe. Les joueurs accueillants sont ouverts et amicaux, tandis que Good Sport est synonyme de qualités telles que positives, honorables et respectueuses.

Les récompenses sont affichées sur la page de profil, ne sont attribuées qu’une seule fois par match aux joueurs qui ne sont pas sur votre liste d’amis, et une seule fois dans les 12 heures. Le système fonctionne de la même manière qu’en Overwatchoù des récompenses similaires sont décernées aux joueurs équitables.

La PlayStation 5 sortira dans ce pays le 19 novembre 2020.