PS5: le prix et la date de lancement devraient être révélés demain

Sony et Microsoft se resserrent pour trouver le moment idéal pour annoncer les plans de lancement de la PS5 et de la Xbox Series X. Apparemment, personne ne veut faire le premier pas pour pouvoir réagir les uns aux autres.

Cependant, ce jeu ne peut pas durer éternellement et donc plus pourrait être révélé demain lundi au prix PS5 et à la date de lancement. C’est du moins ce que prétend un initié des affaires, qui a récemment correctement prédit la date de la vitrine PS5.

Selon Roberto Serrano (via Twitter), Sony sera là demain soir 21h30. annoncer les derniers détails afin que les pré-commandes PS5 puissent commencer bientôt.

Vers 12h30 PT | 21h30 CEST – Roberto Serrano ‘(@ geronimo_73) 11 juillet 2020

On ne saura pas si ce sera effectivement le cas avant demain soir, car on ne sait toujours pas d’où viennent ces informations. Les détails sur les plans des précommandes Xbox Series X, sa date de lancement et son prix pourraient ensuite suivre la prochaine Microsoft Showcase du 23 juillet, même s’il s’agit principalement de jeux.

Pour le moment, cependant, ce ne sont que des hypothèses et des rumeurs qui n’ont pas été confirmées. Dès qu’il y aura plus d’informations, vous les obtiendrez immédiatement avec nous.