PS5 – le lancement de la précommande sera annoncé à l’avance

Les gens attendent toujours avec impatience le lancement définitif des précommandes pour la PS5. Malheureusement, toutes les hypothèses précédentes étaient dans le sable.

Maintenant, cependant, Sony a brièvement commenté cela, qui ne peut toujours pas appeler ou vouloir appeler un rendez-vous, mais au moins avoir un plan pour cela. Selon le vice-président senior du marketing de Sony, Eric Lempel, cela sera annoncé à l’avance lorsque la PS5 pourra être précommandée. Ainsi, tout le monde peut s’y préparer détendu. La même chose avait été faite avec la PS4 à l’époque, mais le premier lot a été vendu assez rapidement.

Quant aux dernières rumeurs sur le lancement de la PS5 en précommande, provenant de prétendus cercles de l’industrie, Lempel a déclaré:

«Nous n’y étions pour rien. J’ai reçu un message de quelqu’un me disant que les gens faisaient la queue dans les magasins et nous ne savions pas pourquoi. Nous vous informerons des précommandes possibles. Cela n’arrivera pas dans une minute, mais nous vous le ferons savoir. «

Le fait que le début de la précommande ne puisse plus tarder à venir est particulièrement visible dans les boutiques en ligne, qui s’y préparent déjà. Il ne vous reste plus qu’à attendre le Go de Sony, qui ne sera disponible qu’après avoir révélé le prix de la PS5.

Il faut donc encore faire preuve de patience.