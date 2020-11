PS5 Faceplate Maker annule les commandes suite à une menace légale de Sony

Un fabricant tiers de façade PlayStation 5 qui est récemment devenu célèbre a été contraint d’annuler toutes les commandes en raison d’une menace légale de Sony.

Fin octobre, la société est apparue sous le nom de «PlateStation», ce qui a suscité une réponse juridique de Sony au sujet de son nom intelligent. Une semaine plus tard, PlateStation a changé de nom pour «Personnaliser mes plaques» et a poursuivi ses activités. Cependant, il semble que cela ne soit pas suffisant, car Sony souhaite que les opérations cessent complètement.

Comme le rapporte Video Games Chronicle, Customize My Plates a appris que s’il n’arrêtait pas les opérations, il se retrouverait devant le tribunal, et une telle menace d’une multinationale géante est naturellement intimidante. Dans un e-mail adressé à VGC, Customize My Plates a fourni la déclaration suivante:

Avant de lancer, nous avons fait notre diligence raisonnable et étions d’avis que, comme Sony n’avait que des brevets en attente sur les faces avant, il n’y aurait pas de problème. Mais après seulement une journée de mise en ligne de notre site Web, les avocats de Sony nous ont demandé de changer notre nom (à l’époque PlateStation5), en raison de violations de marques. Nous pensions que ce changement suffirait à satisfaire tout le monde, et nous l’espérions honnêtement puisque nous étions déjà en train de développer notre produit. Mais ensuite, les avocats de Sony nous ont dit que c’était leur avis, que la propriété intellectuelle de Sony s’étendait aux façades, et que si nous continuions à les vendre et à les distribuer dans n’importe quel pays, nous finirions devant les tribunaux. Tout cela a été révélé hier et nous annulons et remboursons maintenant toutes les commandes de façade dans le monde… nous en sommes extrêmement déçus mais nous n’avons pas d’autre option.

Que pensent nos lecteurs de cela? Sony aurait-il dû le laisser glisser?

