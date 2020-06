PS5 et Xbox Series X: les jeux deviennent de plus en plus détaillés et instinctifs, explique EAs Laura Miele

À la fin de la semaine dernière, Electronic Arts a également dévoilé les derniers jeux de la société. Il a également montré une courte bande-annonce de la technologie de nouvelle génération, que les studios EA utiliseront pour des titres comme « Battlefield », « Dragon Age » ou « Need for Speed » sur PlayStation 5 et Xbox Series X pour donner vie. .

Plus qu’un simple saut graphique

Dans une récente interview avec GamesIndustry.biz, Laura Miele, directrice générale des studios EA, a parlé de la nouvelle génération et de son impact sur les derniers jeux.

«Historiquement, les changements de console ont été soulignés par une qualité graphique accrue et cela n’a pas changé. Cette prochaine génération de jeux verra certainement un saut visuel, mais nous profiterons également de la mémoire supplémentaire et des cycles de processeur pour donner encore plus de détails à la vie », a déclaré Miele concernant les performances supplémentaires des nouvelles consoles.

Entre autres choses, vous voulez rendre les stades encore plus animés dans une « Madden NFL » par des fans « uniques » remplissant les rangs et réagissant à chaque action sur le terrain. Le rendu différé permet aux couleurs et aux lumières d’être utilisées de manière encore plus dynamique, la météo dynamique ayant également un impact sur les athlètes virtuels, leur équipement et le terrain de jeu.

« Les jeux se sentiront différents, meilleurs et plus instinctifs », a déclaré Miele en un mot.

Sur le sujet

Enfin, Miele a salué le travail des développeurs, qui ont rapidement dû s’habituer à travailler dans le bureau à domicile en raison de la pandémie de Covid 19.

«Si on m’avait dit il y a quatre mois que nous pouvions déplacer l’ensemble de notre main-d’œuvre mondiale vers le travail à domicile, j’aurais dit que c’était soit impossible, soit qu’il nous faudrait un an pour planifier. Nous avons permis à tout le monde de travailler à domicile en quelques jours et j’ai été époustouflé par les réalisations de nos équipes. «

Source: GamesIndustry via PlayStation LifeStyle

Autres nouvelles sur Electronic Arts, PS5, Xbox Series X.

(*) Les liens vers Amazon, Media Markt, Saturn et certains autres détaillants sont généralement des liens d’affiliation. Avec un achat, nous recevons une petite commission, avec laquelle nous pouvons financer le site utilisable gratuitement. Vous n’avez aucun inconvénient.