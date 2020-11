PS5 en file d’attente pour le correctif de téléchargement, aucune réinitialisation d’usine requise

Depuis son lancement, la PS5 a connu une poignée de problèmes, l’un des plus importants étant le problème «En file d’attente pour téléchargement» où les jeux et les mises à jour seraient bloqués, erreur et ne seraient pas réellement téléchargés sur la console ou le stockage étendu. Les joueurs ont découvert une solution de contournement en réinitialisant leurs consoles en usine, mais Sony a finalement publié un correctif qui ne vous oblige pas à effacer complètement votre PS5.

Si vous avez rencontré des problèmes de téléchargement de jeux avec des messages «En attente de téléchargement» ou «Afficher les détails» sur PS5, veuillez mettre à jour le logiciel système avec la dernière version, démarrer votre PS5 en mode sans échec, puis reconstruire la base de données. Voir «PS5: options de mode sans échec» sur https://t.co/BfgPSMafxd. pic.twitter.com/Vq7m0dXA23 – Demandez à PlayStation (@AskPlayStation) 19 novembre 2020

Le compte Twitter Ask PlayStation – que Sony utilise pour le support et l’aide pour tout ce qui concerne PlayStation – a publié le correctif qui permet aux utilisateurs de reconstruire la base de données PS5 à partir d’un démarrage en mode sans échec.

PS5 en file d’attente pour le correctif de téléchargement

Assurez-vous que votre logiciel système PS5 est à jour Éteignez complètement votre console (pas seulement le mode repos) Démarrez la console en mode sans échec. Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant sept secondes (relâchez-le lorsque vous entendez le deuxième bip) Connectez un contrôleur DualSense à la PS5 avec un câble USB Sélectionnez l’option « Reconstruire la base de données »

Reconstruire la base de données est une option qui analyse efficacement votre lecteur et reconstitue une base de données de tout le contenu de la console. La base de données est ce qui aide la console à trouver les informations dont elle a besoin. Cette option est généralement une bonne première étape pour résoudre les problèmes que vous pourriez avoir avec votre PS5. De plus, il ne supprime rien de votre système et ne gâche aucun de vos paramètres, il est donc préférable d’essayer de reconstruire la base de données avant d’opter pour les options les plus nucléaires.

Peut-être que maintenant que les gens peuvent télécharger leurs jeux, Sony commencera à entendre les plaintes concernant l’espace de stockage limité qu’ils prétendent ne pas recevoir. Cependant, il vaut mieux avoir des problèmes avec votre PS5 que de ne pas recevoir du tout votre PS5, ce que de nombreux clients d’Amazon UK ont connu.

Cela laisse encore quelques problèmes PS5 à résoudre, peut-être le plus important étant les problèmes avec le mode repos (surtout s’il est utilisé pendant la lecture. Homme araignée) et les jeux se bloquent sur le tableau de bord principal ou éteignent complètement la PS5. Les réponses à Ask PlayStation sont remplies de personnes «demandant» (c’est une bonne façon de le dire) des correctifs à ces autres problèmes.

Le démarrage en mode sans échec et la reconstruction de la base de données ont-ils résolu les problèmes de téléchargement de PS5 en attente? Avez-vous rencontré des problèmes avec votre PS5 depuis son lancement? Faites-nous part de vos résultats dans les commentaires ci-dessous.