PS5: d’importantes fonctionnalités HDMI 2.1 telles que VRR et ALLM sont actuellement manquantes

Le démarrage de la prochaine génération pour la PS5 n’a apparemment lieu qu’avec le frein à main activé, comme il se trouve actuellement. Il semble donc que d’importantes fonctionnalités HDMI 2.1 manquent encore, qui ne seront probablement activées qu’avec une mise à jour.

Après la chute de l’embargo d’hier sur la PS5, de plus en plus de rapports indiquent que des fonctionnalités telles que VRR ou ALLM ne sont tout simplement pas (encore) prises en charge. Une gifle amère pour ceux qui ont déjà acheté les téléviseurs correspondants.

Le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le mode automatique à faible latence (ALLM) sont des fonctionnalités avec lesquelles la norme HDMI 2.1 est spécifiquement annoncée et qui intéressent particulièrement les joueurs. VRR ajuste dynamiquement le taux de mise à jour du téléviseur et évite ainsi, par exemple, les effets de déchirement. Avec ALLM, le téléviseur détecte automatiquement si le contenu du jeu est en cours de lecture, ce qui désactive automatiquement toutes les optimisations artificielles et garantit une faible latence. Si nécessaire, vous pouvez passer manuellement en mode jeu ici, mais ce n’est pas le but.

La PS5 est techniquement en retard

On ne peut que deviner pourquoi ces fonctionnalités sont actuellement absentes sur la PS5. Les spéculations vont dans le sens que même les téléviseurs de Sony ne prennent pas encore en charge ces fonctionnalités, même pas depuis la dernière mise à jour du micrologiciel. Cela ne devrait pas suivre avant l’année prochaine. Sony attend peut-être que la mise en œuvre soit expédiée correctement. Étant donné que Sony fait explicitement la promotion de ses propres modèles pour la PS5, il s’agit d’une performance plutôt médiocre qui ne mérite pas un démarrage de nouvelle génération. D’autant plus que des fabricants comme LG l’ont intégré dans leurs téléviseurs depuis 2019. La Xbox Series X prend également en charge toutes les fonctionnalités HDMI 2.1 dès le début.

La gamme de fonctionnalités qui ne sont initialement pas disponibles sur la PS5 s’allonge de plus en plus. VRR et ALLM manquants, résolution 1440p manquante, pas d’option 8K (bien qu’annoncé sur carton), pas de stockage externe, etc. sonne comme un démarrage de nouvelle génération qui répond juste aux exigences de la génération actuelle. C’est dommage, un peu gênant pour Sony et qui donne à réfléchir pour les joueurs, qui investissent parfois des milliers d’euros dans du nouveau matériel.

En ce qui concerne les options de sortie vidéo, la Xbox Series X est bien mieux positionnée, tandis que chez Sony, il semble qu’ils n’ont découvert que la semaine dernière où le voyage devrait aller.