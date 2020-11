PS5: de nombreux jeux PS4 peuvent encore avoir des problèmes

Sony PlayStation VR + PS Camera + VR Worlds, Système compatible avec toute console PS4, Couleur du casque : Noir et blanc

Pack PS VR contenant un casque PS VR, une PS Camera de localisation et la compilation de jeux PS VR Worlds, Pour des expériences en réalité virtuelle totalement immersive Casque de réalité virtuelle avec écran OLED pour une qualité d’image 3D hyperréaliste, Graphisme fluide et très peu de latence grâce à un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde Système audio 3D de pointe avec micro intégré pour une véritable immersion sonore, Casque léger, confortable et s'adaptant seul à la forme de la tête pour vous faire oublier le monde réel Fonctionnement et installations simples et intuitifs, Accès à de nombreuses expériences en VR sur diverses plateformes de contenu (films, documentaires, vidéos, fichier multimédias) Contenu : 1 x Pack PS VR, Avec casque PS VR (187×185×277 mm – 600 g), Processeur (150×39×114 mm), PS Camera, Jeu VR Worlds inclus, Écouteurs stéréo, Câbles : HDMI, USB, Adaptateur AC, Alimentation, Connexion du PS, Couleurs : Noir et blanc, Art : 9782018 Compatible avec la PlayStation 5