PS5 – C’est le poids de la nouvelle console

En attendant, les gens cherchent chaque paille pour obtenir de nouvelles informations sur la PS5, en particulier en ce qui concerne les prix et les précommandes. Vous devez être patient pour cela, mais Amazon.de révèle maintenant un autre détail

À ce jour, le poids de la PS5 y est indiqué, le même pour les deux modèles 4,78 kg est numéroté. Fondamentalement, cela ne devrait pas fonctionner complètement, car le lecteur UHD seul devrait faire une différence de plusieurs grammes.

Cependant, si les informations ne sont que brutes, la PS5 serait la plus grande console de Sony à ce jour, mais elle serait toujours plus légère que la PS3 d’origine, qui tournait autour de 5 kg. Un renfort supplémentaire pour le buffet & Co. ne sera pas nécessaire.

On suppose maintenant que Sony parlera très prochainement des détails du lancement final de la PS5. La rumeur veut que ce soir, y compris le prix, la date de lancement et le début anticipé des précommandes.